Что такое приватные прокси и для чего используются

Любой интернет-ресурс видит, кто посещает его. Разумеется, речь не про данные человека, а IP адрес. В некоторых случаях пользователь не хочет светить свой реальный IP адрес. Либо есть какая-то блокировка, которая не позволяет напрямую зайти на тот или иной ресурс.

Сейчас это как никогда актуально, потому что из-за нестабильной политической ситуации, многие международные ресурсы блокируют доступ наших граждан своим сайтам. Все эти проблемы можно решить с помощью приватных прокси-серверов, заказать которые можно на выгодных условиях на сайте Youproxy.ru.

Что такое приватный прокси-сервер

Если постараться объяснить максимально просто, приватный прокси-сервер представляет собой промежуточное звено между компьютером пользователя и сайтом.

Зачем оно нужно? Для того чтобы изменить IP адрес. Получается, что человек заходит под своим обычным устройством, но сайт видит IP адрес прокси-сервера. Применение данной технологии необходимо в следующих ситуациях:

Для обеспечения конфиденциальности, чтобы сайт не видел кто точно заходил.

Для повышения уровня безопасности, так как атаки будут направлены не на устройства пользователя, а на прокси-сервер.

Это особенно актуально при посещении сомнительных и незащищённых ресурсов.

Да получения доступа к контенту, который есть лишь в какой-то определенной локации.

Для ускорения подключения и работы в некоторых ресурсах.

Для получения доступа к заблокированным ресурсам и мессенджерам.

Кому может потребоваться прокси-сервер

Это могут быть как обычные люди, так и различные организации и не только.

Зачем обычному человеку скрывать свой IP? Ситуации могут быть самыми разными. Взять, к примеру, тот же Телеграм, который в нашей стране так активно блокировали и запрещали.

Но, те, кто хотел успешно обходили эту блокировку и заходили в мессенджер. Кроме того, это может быть сайт с ограниченным числом помещений в сутки или лимитом аккаунтов, которые можно создать с одного IP. И в этом случае прокси-сервер решает данную задачу.

Если говорить о массовом использовании прокси-серверов, то часто это smmщики, контент-менеджеры, интернет-маркетологи и не только. Также это могут быть компании, занимающиеся раскруткой и продвижением в социальных сетях.

Ввиду особенности их деятельности, им необходимо использовать много аккаунтов как в соцсетях и на различных сайтах. Они физически не могут использовать для этого сотни и тысячи устройств. Вместо этого пользуются персональным прокси-сервером.