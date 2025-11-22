Что такое полипропиленовые мешки: состав, свойства, сфера применения

Упаковка из полипропиленовых мешков – самая распространенная и недорогая, при ее эффективности практически во всех сферах деятельности.

Их материал – синтетический полимер, являющийся термическим пластиком, имеющим высокую химическую стойкость и механическую прочность.

Что в составе материала

Данные мешки производят из полипропилена двух видов – первичного и вторичного:

У первичного полипропилена (пропена), основа – побочные полимеризированные продукты нефтепереработки.

В них добавлены катализаторы и стабилизаторы для световой и термической устойчивости. Химически пропен С3Н6 имеет разное число атомов в молекулах в зависимости от назначения:

Гомополимеры – чисто полипропилен для твердых изделий.

Боксополимеры с этиленовыми звеньями для ударопрочности и механических нагрузок.

Сополимеры – прозрачные, и не растрескивающиеся.

Вторичный полипропилен производится из переработанных употребленных товаров, включая мешки, удалив из них грязь и примеси.

Такой пропен используется только для изготовления непищевой тары.

Свойства

Мешки из полипропилена обладают такими свойствами:

Прочностью к разрывам и повреждениям, долговечностью.

Влагостойкостью.

Химической стойкостью, не разлагаясь при разных агрессивных воздействиях.

Малым весом и компактностью, гибкостью и устойчивостью к изломам.

При этом, использованные мешки из полипропилена легко перерабатываются для вторичного использования, освобождая природную среду от лишнего загрязнения.

Где применяются

Мешки из полипропилена используются во всех сферах, где требуется упаковка изделий для складирования и перевозки.

Наиболее частое применение:

В строительстве – паковать сыпучие, а также штучные строительные материалы и изделия, включая песок и щебень, фитинги, метизы.

Для сельского хозяйства – под зерно, семена, удобрения и корма.

В промышленности – упаковка химических компонентов, минеральных удобрений, заготовок и изделий, сырья.

В пищевых производствах – для весовой упаковки муки и сахара, соли, макаронных изделий, кофейных зерен, различных круп, овощей и сухофруктов.

В экологической сфере и коммунальных хозяйствах, жилищном секторе – в них собирают и транспортируют мусор, перерабатывают отходы.

Полипропиленовые мешки широко используются благодаря минимальной стоимости, прочности, и компактности поставок для применения.