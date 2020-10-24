Что такое переуступка квартиры в новостройке и как оформляется? Узнайте о потенциальных рисках и способах их нивелировать.
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Что такое переуступка квартиры в новостройке и как оформляется?
24 октября 2020

Многие хотели бы обладать собственной недвижимостью. При этом фокус внимания обращается на новостройки. Действительно, вторичное жильё хоть и обладает более доступной ценой, но в итоге оборачивается существенными проблемами в эксплуатации (подразумеваются сгнившие коммуникации, худая крыша и т.д.). Вряд ли стоимость квартир в новостройках можно считать доступной каждому. Однако, существует отличная возможность сэкономить на покупке первичного жилья.

Наверняка, многие подумали о покупке квартиры на стадии застройки. Это вариант тоже имеет место быть. Но в данной статье речь пойдёт о другом пути. Переуступка квартиры Петрострой позволит обрести жильё на максимально выгодных условиях. Статистические опросы показывают, что подавляющее большинство покупателей жилой недвижимости даже не представляют себе, что такое переуступка и какие риски она в себе таит.

Что собой представляет переуступка квартиры?

Что собой представляет переуступка квартиры?

Чтобы понять суть процедуры, нужно разобраться в изначальном юридическом оформлении между застройщиком, подрядчиком и клиентами застройщика (будущими владельцами недвижимости).

Кратко описать ситуацию можно следующим образом:

  • застройщик разрабатывает проект и собирает бюджет на строительство многоэтажного жилого комплекса (например);
  • застройщик нанимает подрядчиков для выполнения комплекса работ на строительной площадке;
  • часть квартир (которые ещё находятся лишь в проекте) реализуются на этапе закладки фундамента.

Помните о том, что застройщик может рассчитаться с подрядчиками не деньгами, а квартирами в строящемся доме. При этом, права собственности у клиентов застройщика и у подрядчиков на будущие квартиры нет! Есть лишь право требовать от застройщика исполнения своих обязанностей.

Переуступка чаще всего – это передача прав на требование квартиры от подрядчиков к конечным владельцам (рядовым покупателям жилья).

Такая схема предполагает выгодные цены, поэтому находится в фокусе внимания потенциальных покупателей.

Как минимизировать риски при переуступке?

Как минимизировать риски при переуступке?

Дело в том, что договор о выдаче прав на требование недвижимости в качестве оплаты услуг подрядчику не регистрируется в Росреестре. Следовательно, если подрядчик переуступает эти права рядовому покупателю, а объект ещё далек от завершения, то в случае возникновения проблем (стройка замораживается), покупатель останется ни с чем.

Именно по этой причине настоятельно рекомендуется идти на переуступку только с учётом Договора долевого участия (ДДУ). Этот документ регистрируется в Росреестре, следовательно, защищает права собственника.

При наличии ДДУ безопасность переуступки окажется весьма высокой.

Из видео Вы узнаете о том, как продать квартиру по переуступке:

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