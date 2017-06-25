Что такое паллеты

Паллеты – деревянные конструкции, которые используются для транспортировки и хранения различных грузов. Благодаря применению таких вариантов, оборудование легко и быстро перемещает различные товары.

Сегодня производством паллетов занимаются множество компаний. С одной из них можно ознакомиться на сайте http://eurotara.ru/.

Основные виды

Длительное время паллеты являются востребованными в сфере грузоперевозок. Благодаря таким деревянным конструкциям, устройство быстро перемещает продукцию даже в больших объемах, что ускоряет рабочий процесс.

Главная особенность этих вариантов заключается в практичности. В сравнении с другими деревянными конструкциями, паллеты более удобны и просты в применение.

Существует два основных вида таких вариантов, которые используются в погрузочных работах. Первым типом являются одноразовые паллеты, подвергающиеся утилизации после единого применения.

Второй вид – многоразовые конструкции. В отличие от предыдущего варианта, такие изделия имеют длительный эксплуатационный срок.

По истечению этого периода, паллеты также поддаются утилизации. Нередко конструкции отправляются на вторичную переработку.

Стоит отметить, что производство таких вариантов происходит согласно установленным стандартам. Наиболее распространенными являются конструкции EUR.

Паллеты, которые уже использовались для работ, делятся на 3 сорта:

высший. Конструкции сохраняют первоначальный вид, поверхность не загрязнена;

первый сорт. Стандартные белые поддоны, не имеющие видимых повреждений и трещин;

второй сорт. Такие конструкции поддаются ремонту, на поверхности могут присутствовать небольшие сколы, материал со временем темнеет.

Стоит отметить, что, несмотря на большой (от 15 до 21 кг), паллеты способны выдерживать сильную нагрузку. Нередко они применяются для транспортировки грузов, вес которых доходит до тонны.

Характерные особенности

Как уже было отмечено выше, все паллеты производятся согласно установленным европейским стандартам. Вот несколько основных характеристик таких конструкций:

все элементы имеют одинаковые размеры, соответствующие установленным требованиям;

на ножках конструкций присутствует клеймо, подтверждающее хорошее качество;

на углах паллетов закреплены специальные фаски, которые обеспечивают дополнительную безопасность во время манипуляций с грузом.

Стоит отметить, что древесные элементы подвергаются обработке. Защитные составы предотвращают появление грибковых поражений и других нарушений на поверхности материала.