Что такое медицинская информационная система

С помощью медицинской информационной системы. такой как medods, контролируется вся работа учреждения. Процессы автоматизируются и позволяют в режиме реального времени вносить любые изменения в данные пациентов или сотрудников, составлять отчеты, формировать счета, вести учет рабочего времени, отслеживать работу персонала, передавать необходимые сведения в вышестоящие организации.

Преимущества работы с МИС

Информационная система значительно облегчает работу медицинского учреждения.

С ее помощью оптимизируют любые процессы, предоставляют возможность записаться к врачу онлайн или через операторов кол-центра, ведут учет базы данных пациентов.

Работу врачей и всего медицинского персонала также можно контролировать при помощи МИС. В систему вносятся сведения о специалисте, режим его работы, назначения, сделанные больным, результаты анализов и лечения, количество принятых пациентов, открытие и закрытие больничных листов, направления на госпитализацию.

Использование МИС поможет полностью отказаться от ручных записей, ведения бумажных карточек пациентов или составления отчетов. Освоить работу с информационной системой может любой сотрудник, работающий в организации. Доступ к МИС, персональный логин и пароль получает весь персонал.

Система облегчает работу финансовому, экономическому отделу, кадровикам, бухгалтерии и руководству. МИС позволяет вести учет платных услуг клиники.

В систему вносятся любые данные, которые никогда не потеряются. Заполнение разнообразной документации с помощью МИС происходит значительно быстрее. Все данные сохраняются внутри системы, и в любой момент их можно быстро найти.

Как работает система

Чтобы бесперебойно получать доступ ко всем данным МИС, необходимо настроить ее работу в серверном или облачном режиме.

В первом случае на все компьютеры устанавливается специализированная программа, работающая через сервер учреждения. Контролирует процесс IT-отдел организации. Если требуется работать в облачном режиме, необходимо постоянное подключение к сети. В этом случае все данные вносят через браузер в Интернете.

К медицинской информационной системе имеют доступ все работники организации, а не только врачи.

Администраторы, экономисты, бухгалтерия, отдел кадров, отдел статистики и закупок также могут пользоваться системой и обрабатывать информацию.

У каждого сотрудника есть персональный доступ к какому-то модулю или разделу. Для новых кандидатов проводят обязательное обучение работе с информационной системой, без которой современная медицина обойтись уже не может.