Что такое массив дерева в мебели и как ухаживать

Многие люди приобретают предметы мебели из массива дерева, даже не догадываясь, что же это такое на самом деле. Массивом называют древесные обработанные полотна, а также брусы и доски, которые необходимы для производства определённых предметов.

Изготовление его может производиться различными методами. Но материалом для него во всех ситуациях является именно дерево, а не его производные и отходы в виде ДВП и ДСП. Предметы, которые произведены именно из массива, принято считать наиболее качественными, дорогими и экологически безопасными. Мебель из массива от производителя по доступным ценам предлагает компания https://starinoff.su.

Разновидности

Важным фактором древесных материалов является их декоративная составляющая. Ведь изделие не будет смотреться красивее, если на нём останутся сучки и смоляные карманы, полосы и прочие образования.

Из этого можно сделать вывод, что намного подобрать куски наилучшего качества. но такие элементы присутствуют и зовут их цельными. Такие предметы довольно дорогие, но и наиболее престижные. Как правило, изготовленные из такого материала предметы относят к элитному классу.

Также присутствует и клееный массив. В нём одна сторона является нормальной, а вот со второй стороны могут присутствовать сучки. Но дефектов при этом не наблюдается.

Также доски могут иметь малую длину. Их жалко пускать на производство опилок. Именно по этой причине из такого материала производят клееный тип массива. Из него часто изготавливают предметы мебели. В клееном массиве присутствует несколько слоёв. Направление волокон в них чередуется, что является особенностью материала.

Стоит заметить, что изделия, которые произведены из массива клееного типа, гораздо дешевле, чем из цельного.

Дерево всегда считалось капризным материалом. Перед изготовлением изделий из него нужно провести тщательную подготовку. Сушка является наиболее сложным и трудоёмком процессом.

Тут нужно соблюдать влажность и температуру. Если технология будет нарушена, то массив может попросту треснуть. Но это может случиться не сразу, что является самым печальным.

К положительным качествам цельного массива относят экологичность и престижность, а вот у клееного – более низкая стоимость и повышенная механическая прочность.

Но у этих материалов присутствуют и недостатки. У цельного массива это повышенные требования к хранению и сушки, а также высокая стоимость изделий. У клееного бруса минусами принято считать меньший уровень экологичности, зависимость от того, какое качество склейки и меньший уровень престижности.