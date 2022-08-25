Что такое маркетинговое агентство и чем занимается

Агентство осуществляет управление рекламными кампаниями для регулирования сбыта услуг и продукции. Создает коммуникационные программы с помощью рекламы и директ-маркетинга.
Конечной целью является лидогенерация потребителей для заказчика. Для этого маркетинговое агентство проводит активную работу с клиентами. В качестве эффективного инструмента используется платформа продаж B2B – бизнес для бизнеса.
Какую работу выполняет агентство по маркетингу
Основные задачи агентства:
- Сегментирование целевого рынка. Сбор данных о его структуре и динамике, прогнозы движения.
- Аудит конкурентоспособности для освоения рынка.
- Работа с клиентской базой и ее расширение. Долгосрочные и текущие планы.
- Стимулирование спроса и привлечение клиентов.
Для выполнения задач применяются следующие формы и функции:
- Продвижение сайтов и раскрутка ресурсов.
- Внедрения проектов стратегического развития.
- Мониторинги работы конкурентов и рыночных взаимодействий.
- Учет неудовлетворенных спросов и потребностей.
- Подготовка, отладка рекламных материалов и образцов цифровыми методами.
Маркетинговое агентство выполняет роли подразделений маркетинга для средних предприятий, которые есть в корпорациях. Но даже в крупных компаниях эти подразделения не ведут направленных масштабных исследований.
Агентство проводит глубокие маркетинговые и консалтинговые операции на высоком профессиональном уровне.
Формы реализации
Целью маркетинга для предприятий и компаний является стабильный спрос на продукцию и услуги, увеличивающийся поток клиентов.
Для этого используются и консультативные подходы для разработок маркетинговых стратегий.
В перечень услуг агентства входит:
- Брендирование и развитие брендов.
- Маркетинг на социальных ресурсах и управление контентом текстовым, графическим, видео.
- Поисковые оптимизации и управление
- Email-рассылками.
- Ведение сайта и управление доменом.
- Формирование репутации.
Раньше маркетинговые агентства развивали печатную рекламу. Сейчас работа расширилась значительно в больших масштабах на интернет ресурсах с помощью цифровых технологий.
Помощь маркетингового агентства абсолютно необходима компаниям в период их становления, или падения динамики на рынке.
Она нужна и для успешных проектов или компаний – с целью закрепления успехов, и выхода на новые и перспективные этапы развития, с эффективной рыночной политикой.