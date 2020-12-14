Что такое льготный кредит и как его можно получить на жилье?

В России большой популярностью пользуется система льготного кредитования граждан. Важно изначально описать, какие слои населения попадают под возможность участия в ней: военнослужащие, многодетные семьи, малоимущие, сироты и инвалиды, опекуны инвалидов. Относительно недавно были инициированы новые условия льготного кредитования. Инициатором выступил президент страны, В.В. Путин. Суть заключается в возможности покупки жилья в новостройке благодаря ипотеке с 6,5% годовых. К программе подключилось большое количество банков – в том числе СБЕР и ВТБ.

На сайте and-trade.com.ua Вы сможете ознакомиться с кредитной терминологией и повысить собственную грамотность в вопросах банковских услуг. Ниже обозначим условия, которые необходимо соблюдать при участии в льготной программе ипотечного кредитования.

Максимальная сумма (в зависимости от региона)

Если речь идёт о необходимости приобретении жилья в Москве или Санкт-Петербурге (а также Московской и Ленинградской областях), максимальная сумма ипотечного кредита не превысит 8 млн. рублей.

Остальные регионы в праве рассчитывать лишь на 3 млн. кредит. Нужно понимать, что банки не могут ни при каких условиях повысить кредитную ставку выше обозначенных изначально 6,5%.

Разницу в 3% до установленной ключевой ставки будет доплачивать государство.

Потенциальные участники льготной программы также должны осознавать, что выделяемые деньги предназначены в первую очередь на покупку квартиры. Это может быть новостроем или жильём, которое на момент покупки находится в стадии застройки.

Неограниченные сроки и спорное жильё

Государство не стало ограничивать сроки выдачи ипотечных кредитов. Заёмщик в праве самостоятельно установить желаемый для себя срок кредитования. Между тем, статистика показывает, что очень немногие россияне действительно получают кредиты на длительные сроки (20-25 лет).

Под спорным жильём следует понимать дома блокированной застройки. По Градостроительному кодексу нет никаких запретов для заёмщика. Речь идёт о жилых домах, возведенных на землях ИЖС. Это означает, что 3 этажа – это максимум, не более 10 блоков.

По сути, речь идёт о таунхаусах. Однако, банки не спешат выделять льготную ипотеку на такой тип жилья. Существует приписка – «банк оставляет за собой право изучить предлагаемый объект недвижимости».

В действительности же Альфа-Банк сходу говорит о невозможности выдачи кредита на покупку таунхаусов. Обосновывается это тем, что означенная суда не предоставляется для покупки загородной частной недвижимости и вторичное жильё.

В видео рассказывается о льготном кредите, который можно не вернуть банку: