Рафаэль Надаль вслед за Федерером пропустит оставшуюся часть 2021 года. В чем причина

Испанский теннисист не смог восстановиться после травмы ноги. Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что пропустит оставшиеся турниры, которые состоятся в 2021 году. Об этом испанец сообщил на своей странице в Twitter.

В начале августа Надаль выступил на одном из турниров американской серии в Вашингтоне. 35-летний испанец прекратил выступления на стадии 1/8 финала, уступив южноафриканцу Ллойду Гаррису. После этого Надаль взял вынужденную паузу, рассчитывая отвертеться перед стартом US Open.

Однако в итоге не только пропустит турнир, но и в целом 2021 год. Что случилось?Надаль перед US Open объявил о снятии с турнира в Торонто из-за травмы стопы.

Испанский теннисист рассчитывал, что времени на восстановление перед US Open ему хватит. Однако в итоге, посоветовавшись с врачами, Надаль решил взять паузу от тенниса на оставшуюся часть 2021 года. «Хотел бы сообщить, что, к сожалению, я должен прекратить выступления в 2021 году.

Честно говоря, я перенес слишком много, чем имел из-за проблем с ногой за год. Мне нужно некоторое время, чтобы найти решение этой проблеме или хотя бы улучшить состояние с целью дальнейшего продолжения выступлений на следующие несколько лет», — отметил теннисист.

Испанец-третий топ-теннисист, объявивший о прекращении выступлений в 2021 году. Перед Надалем о решение сообщили швейцарец Роджер Федерер, а также австриец Доминик Тим.

Читайте также:"я-реалист и понимаю, как трудно будет вернуться". Федерер пропустит оставшиеся 2021 годаК прошел для Надаля 2021 год?февраль: четвертьфинал Australian Open-2021квітень: четвертьфинал турнира в Монте-Карло, победа на турнире в Барселоне.

Май: четвертьфинал турнира в Мадриде, победа на турнире в Римічервень: полуфинал Ролан Гаррос-2021серпень: 1/8 финала турнира в ВашингтоніЩо відомоВ обновленном рейтинге ATP Надаль занимает четвертое место. Надаль — один из трех теннисистов, за свою карьеру одержавших 20 побед на Грендслемах.

Еще двумя являются Роджер Федерер и Новак Джокович, причем серб достиг этой отметки после победы на Уимблдоне. Надаль не принимал участия на Уимблдоне, а также на Олимпиаде-2020.

Что далі30 августа—12 сентября. US Open-2021. .