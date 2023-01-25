Что такое лайтбоксы в наружной рекламе и зачем они нужны
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Что такое лайтбоксы в наружной рекламе и зачем они нужны

25 января 2023

Большой популярностью из всего многообразия рекламных конструкций пользуются конструкции, оснащённые системой подсветки. Они обладают высокой информативностью и внешним эффектом. Данные конструкции называются лайтбоксами или световыми коробами. Наибольшим эффектом они обладают в тёмное время суток, в условиях ограниченной освещённости или внутри больших помещений, например в зданиях вокзалов, торгово-развлекательных центрах.

Производством лайтбоксов в СПб занимается рекламное агентство Adv-f1.

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Виды и характеристики лайтбоксов

Современные производители рекламных конструкций разработали большое количество различных видов лайтбоксов. Все они классифицируются по следующим признакам и характеристикам:

  • Геометрическим размерам и конструктивной форме лицевой панели. Они могут быть квадратными, прямоугольными, овальными или сложной геометрической формы. По размерам световые короба достигают несколько десятков квадратных метров.
  • Количеству освещаемых сторон. Они бывают односторонние и двух сторонние.
  • Месту расположения лайтбокса. Их располагают на специальных стойках, крышах домов, стенах жилых и общественных зданий. Для каждого места расположения разработаны свои индивидуальные приёмы крепления.
  • Применяемым материалам.
  • Способам подсветки. Это могут быть обычные лампы накаливания или светодиодные системы.
  • Общей стоимости. В неё входит стоимость всего лайтбокса с элементами крепления, установкой и расходами на последующую эксплуатацию.

Назначение и основные преимущества

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С помощью светящихся конструкций осуществляют рекламу практически любых изделий, названий фирм и организаций, общественных, коммерческих программ и много другого. Основными преимуществами такой рекламы считаются:

  • Высокая информативность, в том числе в тёмное время суток.
  • Высокая вариативность форм и размеров.
  • Может размещаться на отдельных конструкциях или на зданиях и сооружениях.
  • Возможно использование нескольких изображений, в том числе их периодическая смена.
  • Возможность длительной эксплуатации, что обеспечивается высокой прочностью и надёжностью.
  • Обеспечивает повышенное влияние аудитории.
  • Возможность применение широкой гаммы цвета.
  • Допускается применение самых современных технологий в области светотехники и электроники.
  • Хорошая окупаемость вложенных средств.

К недостаткам в основном относят достаточно высокую стоимость и необходимость наличия источника электроэнергии.



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