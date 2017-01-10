Профессиональная разработка сайта визитки

В современном мире во время быстрого роста разной информации основной площадкой для размещения рекламы стал Интернет.

Веб-реклама является сильным инструментом для достижения организации конкурентоспособного положения среди прочих предприятий. Поэтому всё актуальнее становится создание уникальных интернет-ресурсов, а именно собственных сайтов.

Преимущество таких сервисов в том, что любой пользователь сети Интернет может зайти на веб-ресурс и ознакомиться с любой информацией об организации. Сайт-визитка – часто используемый сервис.

Особенно он популярен на начинающих и небольших предприятиях, так как с помощью такого ресурса можно в максимально короткие сроки получить хорошую прибыль. Делается это путем размещения все необходимой информации об организации: прайс-листы, услуги, обратная связь и так далее.

Создание сайта-визитки

Если разработчик любитель, то для создания любого веб-ресурса нужно сначала изучить все ресурсы конкурентов, обозначить ключевые задачи создания визитки и составить план привлечения посетителей.

Также не стоит забывать о важности грамотного и профессионального дизайна, который будет привлекать клиентов, а не отпугивать их.

Создание сайта визитки проходит 6 этапов

В начале регистрируем домен на доменном регистраторе; Разрабатываем уникальный дизайн; Настройка системы управления (CMS); Заполнение полезной для посетителя информацией; Размещаем сайт на выбранном заранее хостинге; Собственно раскручиваем сам проект.

Комплекс этих мероприятий называется создание сайта под ключ.

Плюсы профессиональной разработки сайта.

При выборе такого способа создания клиент не ощутит никакой сложности, так как всего лишь нужно будет связаться с поставщиком услуги, объяснить, что требуется и рассчитаться.

Взамен клиент получает минимум затрат как денежных, так и моральных, быструю и качественную работу от настоящих профессионалов.

После успешного создания сайта-визитки потенциальные клиенты будут иметь всю нужную информацию о деятельности предприятия, а также возможность связаться с руководством за счёт обратной связи.

Единственным минусом визитки является небольшое количество вмещаемых слов на странице, а это усложняет индексацию в поисковиках. Но при желании любой владелец может преобразовать его в полноценный ресурс с постоянной прибылью.

Также далее на видео вы можете ознакомиться с отличительными чертами сайта-визитки.