Что такое конвертер валют, как работает и как им пользоваться?

К настоящему моменту в мире существует аж 159 валют. Несмотря на появление криптовалют, что-то прогнозируемая многими фанатами «крипты» децентрализация экономики так и не произошла. На самом деле государство в любой момент может запретить любые криптовалюты, так как фиатные деньги являются главным экономическим инструментом в том числе и во взаимодействии с другими странами.

В эпоху быстро меняющейся ситуации в макроэкономике, операции с валютами могут стать полноценным способом заработка. На разнице в валютных курсах зарабатывают не только на FOREX. Нужно лишь иметь возможность быстро конвертировать валюты одну в другую. Поможет в этом конвертер онлайн валют «БанкиИнфо». Сервис использует котировки Центробанка (обновляются ежеминутно).

Валютные конвертеры, как подспорье для маржинальной торговли

Геополитическая обстановка очень сильно влияет на курсы мировых валют. В особенности это касается государств с мощной экономикой. Рекомендуем пользоваться тем конвертером, который может предоставить максимально широкий пул существующих валют для конвертации.

В означенном конвертере присутствуют все популярные валюты:

американские доллары;

российский рубль;

фунт стерлингов;

универсальная валюта европейского союза (евро);

японская цена;

китайский юань и т.д.

Наряду с общемировыми валютами в конвертере присутствуют и валюты стран ближнего зарубежья (страны СНГ).

Возможность быстрой конвертации валют по актуальному курсу полезна и в бытовых целях. Ведь при оплате товаров и услуг в Интернете могут взиматься дополнительные комиссии сервисов. Переведя валюту, пользователь сразу поймёт, хватает ли ему средств на покрытие означенной комиссии или нет.

Использование конвертера

Пользоваться онлайн-конвертером валют предельно просто. Из выпадающего списка необходимо выбрать валютную пару. А именно – валюту, которая имеется на руках и валюту, в которую нужно перевести сумму.

Сумма вводится в пустое поле. Далее конвертация осуществляется моментально (автоматически). Точность перевода устанавливается на 4 знаках после запятой (до десятитысячных).

Обратим внимание, что указываемые курсы актуальны только для обмена внутри границ РФ.

Анастасия Львова расскажет о собственном опыте заработка на курсе валют: