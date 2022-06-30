Что такое конвертер валют, как работает и как им пользоваться? Конвертация по актуальному курсу меньше, чем за секунду.
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Что такое конвертер валют, как работает и как им пользоваться?

30 июня 2022

К настоящему моменту в мире существует аж 159 валют. Несмотря на появление криптовалют, что-то прогнозируемая многими фанатами «крипты» децентрализация экономики так и не произошла. На самом деле государство в любой момент может запретить любые криптовалюты, так как фиатные деньги являются главным экономическим инструментом в том числе и во взаимодействии с другими странами.

В эпоху быстро меняющейся ситуации в макроэкономике, операции с валютами могут стать полноценным способом заработка. На разнице в валютных курсах зарабатывают не только на FOREX. Нужно лишь иметь возможность быстро конвертировать валюты одну в другую. Поможет в этом конвертер онлайн валют «БанкиИнфо». Сервис использует котировки Центробанка (обновляются ежеминутно).

Валютные конвертеры, как подспорье для маржинальной торговли

Валютные конвертеры, как подспорье для спекулянта

Геополитическая обстановка очень сильно влияет на курсы мировых валют. В особенности это касается государств с мощной экономикой. Рекомендуем пользоваться тем конвертером, который может предоставить максимально широкий пул существующих валют для конвертации.

В означенном конвертере присутствуют все популярные валюты:

  • американские доллары;
  • российский рубль;
  • фунт стерлингов;
  • универсальная валюта европейского союза (евро);
  • японская цена;
  • китайский юань и т.д.

Наряду с общемировыми валютами в конвертере присутствуют и валюты стран ближнего зарубежья (страны СНГ).

Возможность быстрой конвертации валют по актуальному курсу полезна и в бытовых целях. Ведь при оплате товаров и услуг в Интернете могут взиматься дополнительные комиссии сервисов. Переведя валюту, пользователь сразу поймёт, хватает ли ему средств на покрытие означенной комиссии или нет.

Использование конвертера

Использование конвертера

Пользоваться онлайн-конвертером валют предельно просто. Из выпадающего списка необходимо выбрать валютную пару. А именно – валюту, которая имеется на руках и валюту, в которую нужно перевести сумму.

Сумма вводится в пустое поле. Далее конвертация осуществляется моментально (автоматически). Точность перевода устанавливается на 4 знаках после запятой (до десятитысячных).

Обратим внимание, что указываемые курсы актуальны только для обмена внутри границ РФ.

Анастасия Львова расскажет о собственном опыте заработка на курсе валют:



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