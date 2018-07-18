Что такое карта рассрочки и как ей пользоваться?

К сожалению, экономическая ситуация в России сегодня весьма непростая. Незащищённые слои населения страдают от неё больше всего. Цены продолжают увеличиваться. А сростом НДС не приходится сомневаться в том, что цены на бензин с нового года повысятся снова. Подчас денег не хватает даже не бытовые нужды. Вместо того, чтобы занимать у микрофинансовых организаций и при этом влезать всё в большие долги, имеет смысл обратить внимание на альтернативные решения. Они уж точно позволят избежать взаимодействия с коллекторскими структурами.

На сайте https://brobank.ru/karty-rassrochki/ Вы сможете оформить карту рассрочки. Для рядового пользователя означенная услуга является новой. Каждый знает о кредитных, о дебетовых картах. Что собой представляет карта рассрочки? На самом деле речь идёт о весьма эффективном способе решения извечной финансовой проблемы.

Преимущества карт рассрочки

Не каждый банк предоставляет подобную услугу. Более того, карты рассрочки являются скорее прерогативой платёжных системы (Master Card, Visa, Qiwi). Принцип действия крат рассрочки един. Он представляет собой следующие этапы:

клиент оформляет себе карту рассрочки;

обладая картой он может получить рассрочку практически на любой товар;

условия владения картой могут быть различными;

просрочка по возврату средств ведёт к штрафным санкциям.

Изначально следует понимать, что предоставители карт рассрочки ни в коем случае не мотивированы создавать условия для просрочек по возврату средств. Напротив, чем привлекательнее карта рассрочки, тем лучше для предоставителя.

Может возникнуть справедливый вопрос, откуда предоставитель карты получает прибыль? Ведь по карте рассрочки в принципе не предусмотрены проценты. Ответ предельно прост – банку или предоставителю карты рассрочки платят партнёры. Картой можно расплатиться не везде, а только среди партнёров, вошедших в программу карты.

Что будет, если не вернуть долг по карте рассрочки?

Допустим, Вы решили приобрести бытовую технику с использованием карты рассрочки. Вы ознакомились с количеством партнеров, выбрали наиболее привлекательного и совершили у него покупку.

В зависимости от предоставляемых условий, карта растягивает процесс выплаты вплоть до одного года. Однако, если истраченные средства не будут возвращены вовремя, предоставитель карты гарантированно наложит на владельца штрафные санкции.

Просрочка может стоить от 10% до 36% годовых в зависимости от издателя карты рассрочки. Кроме означенных средств потребуется заплатить за просрочку. Хотя, большой процент автоматически нивелирует необходимость выплаты штрафов.

Каждый выбирает оптимальные условия для себя, основываясь на фактической ситуацией с финансами.

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В видео демонстрируется классическая карта рассрочки: