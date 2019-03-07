Что такое ипотека с господдержкой

При планировании покупки жилья особо остро может встать финансовый вопрос — где взять большую сумму денег сразу? Конечно, неплохим решением было бы кредитование, однако оно подразумевает под собой довольно внушительный процент, и тогда выходит, что вы выплачиваете уже не одну, а полторы квартиры.

Неплохим решением в данной ситуации может стать ипотека с господдержкой от государства. Что это, как оно работает и как это получить расскажет эта сегодняшняя статья.

Кто может получить

Ипотека с государственной поддержкой — необычный способ кредитования, при котором некоторая часть денег поставляется непосредственно из пенсионного фонда. Процентная ставка такого решения — ниже, чем у обычной ипотеки, и точно ниже, чем у самого стандартного кредита.

Минусом является то, что программа относительно новая и недавняя, и в ней участвует ограниченное количество банков.

Ранее в данной программе участвовали только социально защищенные слои населения — многодетные молодые семьи, возможно родители одиночки, или семьи в которых есть инвалидность у какого-либо члена этой самой семьи, однако теперь все изменилось, и получить данную помощь можно, если:

если вам не менее восемнадцати, и не более шестидесяти лет;

если у вас есть опыт работы не менее одного года;

если ваша заработная плата составляет сумму выше минимального прожиточного минимума.

Кредиторы быстрее выдадут вам кредит, если вы получаете зарплату в их же банке. Ну, и не стоит забывать о совместном займе, с помощью чего доход будет поделен между всеми участниками.

Условия

Самый выгодный вариант при подаче заявки будет если вы обратитесь в АИЖК — это государственное управления помогающее получить ипотеку на самых приятных для того условиях. Для получения одобренного кредита на жилье необходимо оставить заявку с пакетом всех необходимых документов, и подождать несколько дней, пока заявку не рассмотрят.

Кроме того, если вы из бюджетной категории граждан, то процент выдачи ипотеки будет ещё ниже, поскольку такие профессии помогают обществу и поддерживаются государством. В данную категорию попадают доктора, учителя, военные и люди научных кругов.

Поблажки, как и ранее, получают многодетные семьи, молодые семьи, семьи с инвалидностью кого-либо из членов, а также лица, побывавшие на военных действиях. Для получения такой ипотеки вы можете выбрать самый выгодный для вас банк, или же, как уже было сказано, обратиться в АИЖК.