Что такое и чем занимается таможенный брокер

Если деятельность компании связана с импортом или экспортом товаров, то ей необходимо осуществлять оформление таможенных документов. Далеко не все из них могут позволить себе содержать в штате опытного юриста, знакомого с международным правом и правилами оформления таможенных деклараций. Большая часть компаний обращается за помощью к «таможенным брокерам».
На сайте agapas.ru можно найти специалиста, который быстро и грамотно оформит все необходимые документы и обеспечит скорейшее пересечение вашего товара через границу.
Кто такой таможенный брокер
Специалисты, именуемые таможенными брокерами, уже давно работают в западных странах. На постсоветском пространстве они появились сравнительно недавно. Необходимость в их услугах возникла в момент появления соответствующего законодательства и активизацией внешнеэкономической деятельности предприятий.
Для того, чтобы товар пересек таможенную границу своего государства, юридическое или физическое лицо должно оформить соответствующую декларацию. Если это делает человек, незнакомый с особенностями работы таможенной службы, то могут возникнуть различные трудности. Таможенный брокер является посредником между предприятие и таможней, который осуществляет декларирование товаров вместо декларанта.
Хороший таможенный брокер должен обладать:
- разрешительные документы, дающие право осуществлять подобную деятельность;
- штатом специалистов, способными не только заполнить документы, но и оказать полный спектр логистических услуг;
- уметь строить отношения с государственными чиновниками и таможенными служащими, которые стоят на страже интересов нашей страны.
Многие нормативные акты, регламентирующие деятельность таможни, противоречат друг другу. Это дает возможность сотрудникам соответствующих служб для придирок и задержек товара. Только опытный брокер может настоять на своем и не допустить проволочек.
Предоставляемые услуги
Если вы обратились к таможенным брокерам, то вы сможете гарантированно получить такие услуги:
- Составление полного описания товара в декларациях.
- Определение кода накладных по реестру.
- Точный расчет суммы, необходимой для выплаты таможенных сборов.
- Сопровождение товара на таможенном пункте, предоставление всех нужных данных о нем сотрудникам таможни.
- Формирование полного пакета документов на перевозимый груз.
- Согласование в контролирующих органах, проведение процесса сертификации груза, получение необходимых лицензий и нотификаций и т.д.
Но далеко не полный перечень таможенного брокера не заканчивается. В каждом конкретном случае профессионалы практикуют индивидуальный подход. Результатом их труда становится законное пересечение границы вашего товара.