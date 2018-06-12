Что такое и чем занимается таможенный брокер

Если деятельность компании связана с импортом или экспортом товаров, то ей необходимо осуществлять оформление таможенных документов. Далеко не все из них могут позволить себе содержать в штате опытного юриста, знакомого с международным правом и правилами оформления таможенных деклараций. Большая часть компаний обращается за помощью к «таможенным брокерам».



На сайте agapas.ru можно найти специалиста, который быстро и грамотно оформит все необходимые документы и обеспечит скорейшее пересечение вашего товара через границу.

Кто такой таможенный брокер

Специалисты, именуемые таможенными брокерами, уже давно работают в западных странах. На постсоветском пространстве они появились сравнительно недавно. Необходимость в их услугах возникла в момент появления соответствующего законодательства и активизацией внешнеэкономической деятельности предприятий.

Для того, чтобы товар пересек таможенную границу своего государства, юридическое или физическое лицо должно оформить соответствующую декларацию. Если это делает человек, незнакомый с особенностями работы таможенной службы, то могут возникнуть различные трудности. Таможенный брокер является посредником между предприятие и таможней, который осуществляет декларирование товаров вместо декларанта.

Хороший таможенный брокер должен обладать:

разрешительные документы, дающие право осуществлять подобную деятельность;

штатом специалистов, способными не только заполнить документы, но и оказать полный спектр логистических услуг;

уметь строить отношения с государственными чиновниками и таможенными служащими, которые стоят на страже интересов нашей страны.

Многие нормативные акты, регламентирующие деятельность таможни, противоречат друг другу. Это дает возможность сотрудникам соответствующих служб для придирок и задержек товара. Только опытный брокер может настоять на своем и не допустить проволочек.

Предоставляемые услуги

Если вы обратились к таможенным брокерам, то вы сможете гарантированно получить такие услуги:

Составление полного описания товара в декларациях. Определение кода накладных по реестру. Точный расчет суммы, необходимой для выплаты таможенных сборов. Сопровождение товара на таможенном пункте, предоставление всех нужных данных о нем сотрудникам таможни. Формирование полного пакета документов на перевозимый груз. Согласование в контролирующих органах, проведение процесса сертификации груза, получение необходимых лицензий и нотификаций и т.д.

Но далеко не полный перечень таможенного брокера не заканчивается. В каждом конкретном случае профессионалы практикуют индивидуальный подход. Результатом их труда становится законное пересечение границы вашего товара.