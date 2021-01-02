Что такое футболка-поло и с чем ее носить

Многие пренебрежительно относятся к футболке как предмету одежды, считая ее чем-то примитивным, однако есть вариант, про который сложно так сказать. Это футболки поло, которые хоть и имеют много общего с обычными, однако и отличия их значительны, и если знать, с чем ними надеть, можно создать отличный образ, причем не тратя больших денег, множества сил и времени.

Что представляет собой такая футболка

Издалека такую футболку даже можно принять за обычную. Впрочем, в той же степени ее можно принять и за рубашку с коротким рукавом. Тут все зависит от того, кто и на что больше обратит внимание. Но когда более-менее станут видны детали, станет очевидно, что не все так просто.

Футболка поло – это, по сути своей, гибрид футболки и рубашки с коротким рукавом. От футболки у нее легкая ткань, хорошо вентилируемая, а также то обстоятельство, что она надевается через голову.

От рубашки же этому предмету одежды достался воротник, относительно мягкий, но держащий форму, а также две пуговицы. По крайней мере, обычно их две. В итоге получился весьма оригинальный предмет одежды, который многие считают отлично подходящим для ежедневного ношения в разных ситуациях.

С чем носить такую футболку

Преимущество футболки поло в том, что ее можно надевать со множеством разных видов одежды и она будет смотреться отлично. Например, она прекрасно сочетается с повседневными брюками в стиле кэжуал.

Неплохо она будет выглядеть и с бриджами и даже шортами. Даже с классическими брюками элегантная футболка поло из дорогого материала может смотреться вполне гармонично.

То же можно сказать и о различной верхней одежде. Футболка этого типа будет отлично выглядеть под кофтой, особенно если она сверху немного расстегнута и виден аккуратный воротник, под которым расстегнута одна пуговица.

Также такая футболка может вполне элегантно сочетаться и с пиджаком, по крайней мере, если правильно подобран цвет.

Если хочется выглядеть элегантно и при этом носить максимально комфортную одежду, подходящую для разных жизненных ситуаций, стоит обратить внимание на футболки поло.

Они уже давно пользуются популярностью у тех, кто предпочитает баланс между практичностью и эстетикой. Разумеется, перед покупкой такой футболки важно обратить внимание на репутацию продавца и производителя.