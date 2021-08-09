Что такое «Форекс» и как на нем заработать

Forex (Foreign Exchange) – это обмен валюты и совершение других финансовых сделок. «Форекс» представляет собой самый крупный активный мировой финансовый рынок.

Оборот за день здесь составляет 5 трлн. долларов, а сделки часто начинаются от 1 млн. долларов. Участниками рынка считаются:

крупнейшие банки;

центральные банки различных стран;

инвестиционные фонды;

пенсионные фонды;

крупные компании;

частные инвесторы (с очень большим личным капиталом).

Иногда под «Форексом» еще и подразумевают рынок, на котором нет покупки или продажи валюты, а тот, где всего лишь заключают сделки-пари на курсы валют, их падение или рост.

Сам рынок был организован специализированными компаниями (форекс-дилерами).

Узнать больше подробностей о том, что нужно для начала торговли, как заключаются сделки на «Форексе», можно ли на этом заработать, какую стратегию лучше выбрать, как действовать, когда уже решились на это дело, можно перейдя по ссылке.

Существуют также некие сайты, которые специализируются на как раз на теме «Форекса». SaxoTraderGO является достаточно мощной и одновременно простой в использовании торговой платформой.

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Ситуация в мировой экономике

Уже прошло более года с начала пандемии, а вот мировые перспективы остаются неопределенными. Вирус по-прежнему пугает многих, хотя и настроение поднимает наличие вакцинации.

Что касается траекторий восстановления экономики, то они опасно разошлись по странам и секторам. Перспективы развития зависят от экономической политики и эффективности принятых мер.

По прогнозам экспертов, в 2021 и 2022 показатели будут выше, нежели ПРМЭ 2020 года.

Несколько стран с развитой экономикой оказывают некую дополнительную мировую поддержку, а также:

ожидается восстановление с помощью вакцинации населения стран;

будет продолжение адаптации экономической деятельности;

последует понижение уровней мобильности.

Бизнес

Ситуация с коронавирусом поменяла многое в жизнях людей разных стран. Например, некоторые владельцы бизнеса не выдержали столь продолжительного карантина, компании давно закрылись.

Тем не менее именно это и является поводом и шансом для других начать свое новое дело. Реализовать данную задумку в условиях пандемии не так просто, но без риска никуда. Есть несколько отличных вариантов, которые могут приглянуться любому стремительному человеку с огромным желанием:

стрит фуд в виде фургона;

изготовление экоигрушек;

ферма по майнингу для криптовалюты;

пошив одежды на заказ;

изделия ручной работы;

digital-аутсорсинг;

бизнес в социальных сетях;

бизнес по восстановлению айфонов;

свадебные букеты из денег;

Есть еще множество идей, связанных с едой, игрушками, различными услугами, с одеждой и техникой. Большой популярностью пользуется работа в сфере интернета.

Стоит только немного больше углубиться в эту идею, разузнать обо всем и выбрать идеальный вариант для себя.

Тем более, среди недавних новостей в сфере бизнеса звучат заголовки о том, что правительство РФ выделит дополнительно 8 млрд. рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций.