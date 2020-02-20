Что такое двухэтапная подписка в сервисах рассылок

Двухэтапная подписка предполагает подтверждение собственного email-адреса посредством полученного письма. Эта система исключает уже не использующиеся почтовые ящики. Подробнее о данной системе подписки Double Opt-In можно узнать на сайте https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-double-opt-in/.
Зачем необходима двухэтапная подписка
Сначала существовала система обычной подписки, предусматривающей указание конкретного почтового ящика при регистрации на каком-то ресурсе без обязательного подтверждения ссылки из полученного письма.
Результатом этой системы являлось допущение пользователями огромного количества ошибок, допускающихся в написании email-адресов, а также происходило использование не существующих email-адресов. Если в первом случае проблему можно было решить просто проверкой написания адреса-вторую удалось устранить только благодаря двух этапной подписке
Эта подписка обычно требует от пользователей заполняющих регистрационную анкету обязательное подтверждение настоящего email-адреса посредством полученного от сайта письма. Благодаря такой системе, авторизация на ресурсе возможна только после клика на ссылке находящейся в полученном письме.
Преимущества двухэтапной подписки
Двухэтапная подписка обладает следующими преимуществами:
|
Разновидность подписки.
|
Существующая раньше обычная подписка.
|
Двухэтапная подписка.
|
Удобства для пользователей проходящих этап регистрации.
|
Отсутствует необходимость открытия почтового ящика.
|
Некоторые пользователи иногда не желают подтверждать регистрацию с помощью почтового ящика, подтверждение с помощью ссылки из письма.
|
Приветственная серия
|
Всегда активируется после завершения процедуры регистрации. Не требует подтверждения почтового ящика.
|
Получение писем начинается только после обязательного подтверждения регистрации с помощью ссылки из письма.
|
Рост базы
|
В основном, происходит намного быстрее чем это возможно при использовании двух этапной подписки.
|
База составляется только из адресов, которые прошли процедуру регистрации.
|
Попадание различных рассылок в Спам.
|
Репутация пользователя может серьёзно ухудшиться в результате значительного количества не существующих почтовых ящиков.
|
В папку Спам попадают только те почтовые ящики, которые были активированы.
|
Почтовые системы.
|
Ваша почтовая система скорее всего станет критиковать вашу базу. Наличие не существующих почтовых ящиков, заставит её, усомниться в честности ваших рассылок.
|
Использование этой системы значительно уменьшает получение различных спам-сообщений.