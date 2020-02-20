Что такое двухэтапная подписка в сервисах рассылок

Двухэтапная подписка предполагает подтверждение собственного email-адреса посредством полученного письма. Эта система исключает уже не использующиеся почтовые ящики. Подробнее о данной системе подписки Double Opt-In можно узнать на сайте https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-double-opt-in/.

Зачем необходима двухэтапная подписка

Сначала существовала система обычной подписки, предусматривающей указание конкретного почтового ящика при регистрации на каком-то ресурсе без обязательного подтверждения ссылки из полученного письма.

Результатом этой системы являлось допущение пользователями огромного количества ошибок, допускающихся в написании email-адресов, а также происходило использование не существующих email-адресов. Если в первом случае проблему можно было решить просто проверкой написания адреса-вторую удалось устранить только благодаря двух этапной подписке

Эта подписка обычно требует от пользователей заполняющих регистрационную анкету обязательное подтверждение настоящего email-адреса посредством полученного от сайта письма. Благодаря такой системе, авторизация на ресурсе возможна только после клика на ссылке находящейся в полученном письме.

Преимущества двухэтапной подписки

Двухэтапная подписка обладает следующими преимуществами:

