Что такое дудл-видео и как его создают

Рисованное видео и анимация – не является новшеством. Ведь именно с этого более 100 лет назад началась история мультипликации. Правда, в настоящее время есть отдельная категория видео, которая называется дудл. Что это такое и чем оно отличается от стандартных рисованных видеороликов? В Алматы рисованное видео на заказ качественно сделает компания doodlevideo.kz.

Что такое doodle video

Выше уже было сказано, что это одна из разновидностей рисованной анимации. Основное ее отличие заключается в предназначении. Используют данную технику, в основном, не для создания мультиков, а для рекламы.

Это преимущественно презентации каких-то конкретных компаний. В них рассказывается о самой компании, ее истории, концепции и т. д. Поэтому получается не скучная презентация с чередованием слайдов, а интересный рассказ, который слушают и смотрят внимательно.

Еще одна особенность такого видео в том, что демонстрируется не готовая картинка. На видео присутствует рука художника-дизайнера, который на глазах у зрителя создает персонажи, предметы, окружающую обстановку, после чего они волшебным образом «оживают».

Это завораживает и привлекает внимание даже взрослых, казалось бы, безэмоциональных людей. На это и весь расчет. При этом сама графика максимально простая, не сложная, но понятная. Таким способом можно доходчиво рассказать о каких-то сложных вещах, продуктах, услугах.

Как создают дудл ролики и где его можно заказать

Выше было указано, что в ролике видна рука рисующего. Несмотря на это, сам процесс создания анимации не такой сложный, если учесть, что сегодня существует большое количество программ для обработки видео.

Поэтому, при желании, если есть хотя бы небольшие способности к рисованию, можно попробовать самостоятельно создать такое видео. Правда, этот вариант не подходит для крупных серьезных компаний.

В их случае лучше сразу сделать заказ, обратившись в специализированную студию, такую как doodlevideo.kz. Стоимость разная, зависит от расценок автора, сложности, объема работы и продолжительности будущего ролика.

Найти исполнителей можно в интернете. Много фрилансеров предлагает такие услуги. Но, здесь, особенно, если горят сроки, можно столкнуться с тем, что работа не будет сделана вовремя.

Либо качество не устроит. Лучше пользоваться услугами специализированных студий. Они тоже территориально могут находиться, где угодно, т. к. все вопросы можно обсудить и согласовать удаленно, посредством телефонной связи, электронной почты и мессенджеров.