Что такое домашний персонал, и какие работы выполняет?

Кто сказал, что традиционная семья (муж + жена + дети) должна поставить крест на личной жизни, амбициях, достижении ранее намеченных целей? Успевать всё точно не получится. Поэтом следует делегировать рутину тем, кто будет помогать семье на постоянной основе. Речь идёт о домашнем персонале. Квалифицированные специалисты могут работать по схеме 8 часов в день или проживать вместе с семьёй нанимателя.

Выбирая домашний персонал, важно ориентироваться не столько на стоимость услуг, сколько на квалификации рассматриваемых кандидатур. Сегодня услуги упомянутого толка нельзя назвать доступными каждому, но квалифицированные специалисты для помощи по дому давно перестали быть отличительной чертой лишь семей крупных бизнесменов, политиков, известных деятелей культуры.

Наиболее востребованные позиции

Когда предполагается привлечение домашнего персонала, зачастую наниматель подразумевает следующие специальности:

няня (для детей до 5 лет);

гувернантка/гувернёр (для дочери/сына в возрасте от 7 до 16 лет);

водитель;

повар;

репетитор;

сиделка.

Выбирая специалиста для ухода за маленьким ребёнком, рекомендации с предыдущего места работы критически важны. Настоятельно не рекомендуется нанимать няню без опыта.

Большим плюсом будет педагогическое или медицинское (желательно педиатрическое) образование. Важным аспектом выбора человека на позицию является психологическое восприятие его ребёнком. Если сыну/дочери не комфортно с няней, придётся снова обращаться в кадровое агентство.

Водителей в качестве обслуживающего персонала в семью тоже ищут часто. Причём нередко водитель одновременно выполняет функцию охранника.

Общение с персоналом: как не допустить ошибок

Кадровые специалисты в беседе с нанимателем обсуждают вопрос коммуникации. Общение должно быть лишено эмоций, сердечности и участия. Такой подход может показаться грубым или высокомерным.

Тем не менее, на практике очень важно соблюдать субординационную дистанцию.

Чтобы избавить себя от необходимости вникать в проблемы персонала (заболел, просит отгул, требует продолжительного отпуска с сохранением позиции и т.д.), лучше дополнительно нанять управляющего.

В его задачи входит полный контроль домашнего персонала, а также поиск новых специалистов на замену уволенных работников.

В видео пойдёт речь об управлении домашним персоналом: