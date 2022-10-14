Какие есть виды брелков для ключей

Брелок для ключей – не только полезный аксессуар, позволяющий держать все необходимые ключи в одной связке, но и стильная деталь образа.

Брелки делятся на различные разновидности в зависимости от материала изготовления, стиля, назначения и так далее. В широком ассортименте брелки представлены по ссылке.

По материалу изготовления

По материалу изготовления брелки для ключей делятся на следующие виды:

Дерево. Экологичный и безопасный материал, может использоваться в натуральном оттенке или быть окрашенным в необычный тон. Подойдет в качестве аксессуара для тех, кому нравится тема экологии и естественные тона в одежде.

Металл. Прочный и долговечный материал, устойчивый к повреждениям, износостойкий. Металлический брелок крайне сложно сломать или повредить, однако они довольно тяжелые.

Стекло. Стильный и привлекательный, легкий, но относительно хрупкий материал.

Акрил. Оригинальный и стильный материал для изготовления брелка.

Из акрила выполняют брелки необычных форм и расцветок, цветные и прозрачные.

Пластик. Бюджетный и яркий материал, из которого часто делают детские брелки.

Мужские и женские

Брелки для ключей могут быть мужскими, женскими, а также выполненными в стиле унисекс.

Подобное деление обусловлено стилем, в котором выполнен брелок. Так, многим женщинам нравятся брелки, выполненные в нежных тонах, яркие, украшенные блестками.

Мужчины нередко предпочитают многофункциональные брелки со строгим дизайном. Аксессуары, выполненные в стиле унисекс, как правило, отличаются нейтральной расцветкой, их дизайн может быть практически любым.

Помимо этого, в продаже имеются и детские брелки – в ярких, сочных тонах, выполненные в форме героев мультфильмов или небольших игрушек.

Многофункциональные брелки

К подобным аксессуарам относятся:

Брелки с фонариком;

Брелки-открывашки;

Светящиеся в темноте брелки.

Такие аксессуары выполняют сразу несколько полезных функций, что делает их практичным выбором.

Кроме того, подобные брелки выглядят оригинально и необычно. Они могут послужить полезным и приятным небольшим подарком или дополнением к основному подарку.

Выбирая брелок, важно обратить внимание на материал, из которого он изготовлен, его размер и форму, стиль, в котором он выполнен, его назначение по полу и возрасту, учесть личные эстетические вкусы.

Важно также отметить наличие или отсутствие дополнительных полезных функций.