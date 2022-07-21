Как делается печать листовок и буклетов в типографии
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Как делается печать листовок и буклетов в типографии

21 июля 2022

Рекламные листовки и буклеты – один из эффективных инструментов в продвижении бизнеса. Прежде чем заказать печать буклетов в типографии, стоит узнать об особенностях данной процедуры. Печать листовок и другие печатные услуги в Ташкенте качественно выполняет типография "Deprinte" https://www.deprinte.uz/.

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Виды печати

Для создания буклетов и листовок применяются следующие технологии печати:

  • Офсетная печать применяется для создания больших партий продукции. Ее преимущества: отличное разрешение и цветопередача, низкая стоимость единицы продукции.
  • Методом цифровой печати пользуются для выполнения небольших заказов. Предварительная подготовка к печати не требуется, а изображения на буклетах и листовках, созданных по данной технологии, получаются яркими и насыщенными.
  • Ризограф применяется, когда нужно напечатать текстовую часть многостраничных буклетов или партию недорогих листовок для раздачи. Его преимущества: низкая стоимость и печать без подготовки. Метод применим для ограниченного количества сортов бумаги: газетной, светлой тонированной, матовой с небольшой плотностью.
  • Шелкотрафаретная печать используется для создания полиграфической продукции премиум класса. Изображение на таких буклетах получается сочным и ярким, с высокой точностью цветопередачи. Такие буклеты могут быть дополнительно украшены вырубкой или тиснением.

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Этапы создания буклетов и листовок

  • На начальном этапе дизайнер изучает пожелания клиента (материал для печати, содержание и форма листовок). Эта информация понадобится для составления макета.
  • На следующем этапе дизайнер разрабатывает макет. Это очень ответственный момент, ведь от того, насколько качественно продуман дизайн рекламной листовки или буклета, зависит их эффективность. Текст должен быть максимально лаконичным, привлекающим внимание с первой строки.
  • Далее выбирается подходящая технология печати. Для офсетной печати требуется предварительная подготовка, поэтому срок выполнения заказа будет не менее 2-х дней. Для срочной печати используют цифровую технологию. Она позволяет изготавливать большие партии полиграфической продукции в кратчайшие сроки. При этом сохраняется высокое качество печати и отличная цветопередача.
  • Если заказчику нужна оригинальная запоминающаяся продукция, после изготовления партии буклетов проводится постпечатная обработка. С помощью ламинирования, фольгирования, тиснения мастера придают полиграфической продукции привлекательный вид.



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