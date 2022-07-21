Как делается печать листовок и буклетов в типографии

Рекламные листовки и буклеты – один из эффективных инструментов в продвижении бизнеса. Прежде чем заказать печать буклетов в типографии, стоит узнать об особенностях данной процедуры. Печать листовок и другие печатные услуги в Ташкенте качественно выполняет типография "Deprinte" https://www.deprinte.uz/.

Виды печати

Для создания буклетов и листовок применяются следующие технологии печати:

Офсетная печать применяется для создания больших партий продукции. Ее преимущества: отличное разрешение и цветопередача, низкая стоимость единицы продукции.

Методом цифровой печати пользуются для выполнения небольших заказов. Предварительная подготовка к печати не требуется, а изображения на буклетах и листовках, созданных по данной технологии, получаются яркими и насыщенными.

Ризограф применяется, когда нужно напечатать текстовую часть многостраничных буклетов или партию недорогих листовок для раздачи. Его преимущества: низкая стоимость и печать без подготовки. Метод применим для ограниченного количества сортов бумаги: газетной, светлой тонированной, матовой с небольшой плотностью.

Шелкотрафаретная печать используется для создания полиграфической продукции премиум класса. Изображение на таких буклетах получается сочным и ярким, с высокой точностью цветопередачи. Такие буклеты могут быть дополнительно украшены вырубкой или тиснением.

Этапы создания буклетов и листовок