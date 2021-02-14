Что такое автокосметика и какие есть её виды
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Что такое автокосметика и какие есть её виды

14 февраля 2021

Каждый автомобилист старается следить не только за техническим состоянием своего железного коня, регулярно проходя ТО, меняя масло, устраняя оперативно неполадки, но и поддерживая кузов и салон в идеальном порядке.

Для этих целей используются специальные средства, которые входят в группу товаров под названием автокосметика. Средств много. И некоторые автомобилисты, особенно те, кто совсем недавно сел за руль, часто теряются среди такого ассортимента и обилия незнакомых названий. По выгодной цене купить автокосметику можно в интернет-магазине automotozip.com.ua.

vlckeqfd

Что такое автокосметика

Если человеческая косметика бывает декоративной и уходовой, в автомобильной в основном преобладает второй вариант. Это средства для ухода за авто, поддержания внешнего вида кузова и салона в идеальной чистоте.

Некоторые считают, что это все пустая трата денег, так как можно использовать стандартные моющие средства, чтобы помыть машину.

Однако если сравнивать на практике, выясняется, что человеческий шампунь для волос или средство для мытья посуды, которые часто используют как альтернативу, не самым лучшим образом справляются с поставленными перед ними задачами, оставляют разводы, либо недостаточно качественно устраняют загрязнения.

Даже те, кто изначально был настроен против, рано или поздно признают, что для машин нужно использовать специально предназначенные для этого средства.

Виды автокосметики

zwiwv0mv 

В арсенале каждого автовладельца должны быть следующие средства:

  • Автошампунь. Само название уже говорит о том, для чего данное средство используется. С его помощью приводят в порядок кузов, используя во время мытья.
  • Активная пена. Это аналог автошампуня. Многие спорят, какое из средств лучше и эффективнее справляется со своей основной задачей. Можно попробовать оба варианта и использовать в дальнейшем тот, что больше устроил.
  • Средства для ухода за обивкой. Это может быть средство для ткани, кожи или экокожи. Тут все зависит от того, какая обивка в салоне.
  • Средства для мытья автостекол. Тоже понятно для чего используется.
  • Полироль и воск. Не самые жизненно-важные средства, но время от времени желательно полировать кузов. Это позволит сохранить надолго лакокрасочное покрытие и поддерживать идеальный внешний вид машины.

Где купить

Это могут быть специализированные оффлайн и онлайн магазины. Кстати, купить такие средства можно не только для себя, но и в качестве подарка мужчине, например, на 23 февраля.

Оригинальный, необычный и нужный презент, если есть автомобиль.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика