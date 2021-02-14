Что такое автокосметика и какие есть её виды

Каждый автомобилист старается следить не только за техническим состоянием своего железного коня, регулярно проходя ТО, меняя масло, устраняя оперативно неполадки, но и поддерживая кузов и салон в идеальном порядке.

Для этих целей используются специальные средства, которые входят в группу товаров под названием автокосметика. Средств много. И некоторые автомобилисты, особенно те, кто совсем недавно сел за руль, часто теряются среди такого ассортимента и обилия незнакомых названий. По выгодной цене купить автокосметику можно в интернет-магазине automotozip.com.ua.

Что такое автокосметика

Если человеческая косметика бывает декоративной и уходовой, в автомобильной в основном преобладает второй вариант. Это средства для ухода за авто, поддержания внешнего вида кузова и салона в идеальной чистоте.

Некоторые считают, что это все пустая трата денег, так как можно использовать стандартные моющие средства, чтобы помыть машину.

Однако если сравнивать на практике, выясняется, что человеческий шампунь для волос или средство для мытья посуды, которые часто используют как альтернативу, не самым лучшим образом справляются с поставленными перед ними задачами, оставляют разводы, либо недостаточно качественно устраняют загрязнения.

Даже те, кто изначально был настроен против, рано или поздно признают, что для машин нужно использовать специально предназначенные для этого средства.

Виды автокосметики

В арсенале каждого автовладельца должны быть следующие средства:

Автошампунь. Само название уже говорит о том, для чего данное средство используется. С его помощью приводят в порядок кузов, используя во время мытья.

Активная пена. Это аналог автошампуня. Многие спорят, какое из средств лучше и эффективнее справляется со своей основной задачей. Можно попробовать оба варианта и использовать в дальнейшем тот, что больше устроил.

Средства для ухода за обивкой. Это может быть средство для ткани, кожи или экокожи. Тут все зависит от того, какая обивка в салоне.

Средства для мытья автостекол. Тоже понятно для чего используется.

Полироль и воск. Не самые жизненно-важные средства, но время от времени желательно полировать кузов. Это позволит сохранить надолго лакокрасочное покрытие и поддерживать идеальный внешний вид машины.

Где купить

Это могут быть специализированные оффлайн и онлайн магазины. Кстати, купить такие средства можно не только для себя, но и в качестве подарка мужчине, например, на 23 февраля.

Оригинальный, необычный и нужный презент, если есть автомобиль.