Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг?

Сегодня российские предприниматели вынуждены работать в очень непростой экономической обстановке. Давление на российскую экономику извне вынуждает перестраивать бизнес, адаптироваться к рынку в максимально сжатые сроки. Не всегда индивидуальный предприниматель, малый бизнес может содержать в штате на постоянной основе бухгалтерский отдел.
В целях сокращения расходов, экономии бюджета предприятия можно приобрести бухгалтерские услуги у аутсорсеров. Речь идёт о профессионалах со стороны, которые готовы предоставить всестороннюю поддержку: в том числе – взять на себя полное бухгалтерское сопровождение.
Законность бухгалтерского аутсорса
Аутсорсингом называют услугу, сутью которой является привлечение профильного специалиста со стороны для решения актуальных задач компании. При этом аутсорсеры не входят в штат.
Подобная схема ведения бизнеса активно используется на Западе: в Европе и США. В России же аутсорсинг только набирает обороты. Всё потому, что легализовали подобные услуги только в 2016 году.
Возможность делегирования бухгалтерских полномочий третьим лицам чётко прописана в части 3, статьи 7 402-ФЗ.
Масштабы аутсорсинговой помощи будут зависеть исключительно от изначальных требований заказчика. Чем всестороннее будет поддержка, тем дороже в конечном итоге окажется стоимость услуг.
Типичные направления бухгалтерского аутсорса
Как правило, аутсорсеры предлагают сотрудничество по трём направлениям:
- консалтинг;
- частичное сопровождение;
- полное сопровождение;
- инспекция документации перед аудиторской проверкой и т.д.
Под консалтингом подразумевается справочная помощь, нацеленная на разъяснение конкретных моментов в актуальном законодательстве или в проведении ряда операций. В пример можно привести заполнение деклараций, расчёт налогов и т.д.
При частичном сопровождении аутсорсеры берут на себя лишь те функции, которые доверяем им заказчик.
Полное сопровождение – самая популярная услуга. Вся ответственность за ведение бухгалтерской документации ложиться на аутсорс: расчёт заработных плат; авансовые отчёты; кассовые операции; экспорт/импорт; кадровое делопроизводство и т.д.
В видео рассказывается о плюсах и минусах бухгалтерского аутсорсинга на практике: