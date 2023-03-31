Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг? Узнайте, как разгрузить бюджет предприятия в непростых экономических условиях.
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Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг?

31 марта 2023

Сегодня российские предприниматели вынуждены работать в очень непростой экономической обстановке. Давление на российскую экономику извне вынуждает перестраивать бизнес, адаптироваться к рынку в максимально сжатые сроки. Не всегда индивидуальный предприниматель, малый бизнес может содержать в штате на постоянной основе бухгалтерский отдел.

В целях сокращения расходов, экономии бюджета предприятия можно приобрести бухгалтерские услуги у аутсорсеров. Речь идёт о профессионалах со стороны, которые готовы предоставить всестороннюю поддержку: в том числе – взять на себя полное бухгалтерское сопровождение.

Законность бухгалтерского аутсорса

Законность бухгалтерского аутсорса

Аутсорсингом называют услугу, сутью которой является привлечение профильного специалиста со стороны для решения актуальных задач компании. При этом аутсорсеры не входят в штат.

Подобная схема ведения бизнеса активно используется на Западе: в Европе и США. В России же аутсорсинг только набирает обороты. Всё потому, что легализовали подобные услуги только в 2016 году.

Возможность делегирования бухгалтерских полномочий третьим лицам чётко прописана в части 3, статьи 7 402-ФЗ.

Масштабы аутсорсинговой помощи будут зависеть исключительно от изначальных требований заказчика. Чем всестороннее будет поддержка, тем дороже в конечном итоге окажется стоимость услуг.

Типичные направления бухгалтерского аутсорса

Типичные направления бухгалтерского аутсорса

Как правило, аутсорсеры предлагают сотрудничество по трём направлениям:

  • консалтинг;
  • частичное сопровождение;
  • полное сопровождение;
  • инспекция документации перед аудиторской проверкой и т.д.

Под консалтингом подразумевается справочная помощь, нацеленная на разъяснение конкретных моментов в актуальном законодательстве или в проведении ряда операций. В пример можно привести заполнение деклараций, расчёт налогов и т.д.

При частичном сопровождении аутсорсеры берут на себя лишь те функции, которые доверяем им заказчик.

Полное сопровождение – самая популярная услуга. Вся ответственность за ведение бухгалтерской документации ложиться на аутсорс: расчёт заработных плат; авансовые отчёты; кассовые операции; экспорт/импорт; кадровое делопроизводство и т.д.

В видео рассказывается о плюсах и минусах бухгалтерского аутсорсинга на практике:



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