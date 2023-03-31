Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг?

Сегодня российские предприниматели вынуждены работать в очень непростой экономической обстановке. Давление на российскую экономику извне вынуждает перестраивать бизнес, адаптироваться к рынку в максимально сжатые сроки. Не всегда индивидуальный предприниматель, малый бизнес может содержать в штате на постоянной основе бухгалтерский отдел.

В целях сокращения расходов, экономии бюджета предприятия можно приобрести бухгалтерские услуги у аутсорсеров. Речь идёт о профессионалах со стороны, которые готовы предоставить всестороннюю поддержку: в том числе – взять на себя полное бухгалтерское сопровождение.

Законность бухгалтерского аутсорса

Аутсорсингом называют услугу, сутью которой является привлечение профильного специалиста со стороны для решения актуальных задач компании. При этом аутсорсеры не входят в штат.

Подобная схема ведения бизнеса активно используется на Западе: в Европе и США. В России же аутсорсинг только набирает обороты. Всё потому, что легализовали подобные услуги только в 2016 году.

Возможность делегирования бухгалтерских полномочий третьим лицам чётко прописана в части 3, статьи 7 402-ФЗ.

Масштабы аутсорсинговой помощи будут зависеть исключительно от изначальных требований заказчика. Чем всестороннее будет поддержка, тем дороже в конечном итоге окажется стоимость услуг.

Типичные направления бухгалтерского аутсорса

Как правило, аутсорсеры предлагают сотрудничество по трём направлениям:

консалтинг;

частичное сопровождение;

полное сопровождение;

инспекция документации перед аудиторской проверкой и т.д.

Под консалтингом подразумевается справочная помощь, нацеленная на разъяснение конкретных моментов в актуальном законодательстве или в проведении ряда операций. В пример можно привести заполнение деклараций, расчёт налогов и т.д.

При частичном сопровождении аутсорсеры берут на себя лишь те функции, которые доверяем им заказчик.

Полное сопровождение – самая популярная услуга. Вся ответственность за ведение бухгалтерской документации ложиться на аутсорс: расчёт заработных плат; авансовые отчёты; кассовые операции; экспорт/импорт; кадровое делопроизводство и т.д.

В видео рассказывается о плюсах и минусах бухгалтерского аутсорсинга на практике: