Что такое анемометр и для чего он используется

Существует огромное количество измерительных приборов, многие из которых используются в сфере инженерии, проектирования. Одним из таких устройств является анемометр. Качественные анемометры и другое измерительное оборудование бренда Testo по выгодным ценам предлагает интернет-магазин testo.kiev.ua.

Что это такое

Анемометр – это прибор, который способен измерять скорость движения воздуха, а также газов, в том числе и внутри каких-то инженерных систем. Это могут быть трубопроводы, газопроводы и не только. Изобрели его очень давно – в 1667 году. В зависимости от принципа действия, такие устройства делятся на следующие виды:

лазерные

термические

вращающиеся

акустические

Анемометры могут быть полностью электронными или механическими. Использовать механические приборы сложно, потому что необходимо считать количество сделанных оборотов лопастями, записать эти данные, а затем еще самостоятельно сделать расчеты, чтобы получить искомые данные.

Неудивительно, что куда популярнее и распространеннее анемометры электронные, работающие автоматически и требующие минимального участия человека в этих процессах.

Сфера применения

Она достаточно обширна. Такие устройства используют в метеорологии, чтобы измерить скорость порывов ветра. Также таким оборудованием всегда оснащены аэродромы и аэропорты, чтобы проверить, насколько условия позволяют совершить взлет или посадку самолета и других воздушных судов.

Используются анемометры в сфере промышленности, ЖКХ и не только. С их помощью можно проверить, насколько эффективно работают сложные системы вентиляции, на каких участках потоки воздуха слабые.

Это позволяет выявить места загрязнения, либо сломанное оборудование, устранить неполадки. Эффективность некоторых видов промышленного оборудования проверяется с помощью анемометров.

Возможно, кому-то это покажется немного нестандартным, но данное оборудование используют даже снайперы, прицеливаясь с дальних расстояний. Это позволяет быть точнее с учетом погрешности, которая возникает из-за ветра.

Также это почти все стрелковые виды спорта. Речь идет о спортсменах, стреляющих из пневматического, огнестрельного и других видов оружия. Даже в некоторых видах спецтехники можно обнаружить такое оборудование.

Например, это башенные краны. А анемометр предупреждает машиниста соответствующими сигналами о сильных порывах ветра. Это позволяет повысить уровень безопасности на рабочей площадке. Список еще очень долго можно продолжать.