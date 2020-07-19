Что стоит знать о сварочном инверторе

Сварочный инвертор используется для монтажа металлических конструкций, например, при автослесарных работах. Данный тип сварочных аппаратов отличается компактными размерами и малым весом, что делает его применение удобным при работах в узком пространстве.

Качество шва от этого совершенно не страдает и всегда остается безупречным. Защита от проблем в электрической сети позволяет вести работу даже в условиях нестабильной токоподачи. Оборудуется специально защитной системой, обеспечивающей стабильный отрыв электрода от свариваемой поверхности.

Для каждого типа работ необходимо подбирать свой вид инвертора. Существуют модели, предназначенные для ремонта, монтажа большого производства, а также с улучшенным качеством сварки (для точечных работ).

Он позволяет получить идеальную дугу, чтобы достигнуть высокой степени качества шва. Подходит для сварки как черных металлов, так и цветных. В последнем случае необходимо использовать специальный электрод.

Обладает пониженным электропотреблением, что делает его использование целесообразным, когда для подачи электроэнергии используется генератор.

Современные модели обладают системой, позволяющей повышать силу тока на временной промежуток зажигания дуги. Это сделано для предотвращений залипания электрода.

Также они могут автоматически понизить силу тока в случае короткого замыкания. Использование панели управления сделает процесс сварки более комфортным, безопасным и быстрым.

Оборудование защищено кожухом для предотвращения механических повреждений. Он изготавливается из облегченного металла, чтобы не допустить лишнего утяжеления.

Ручным инверторам есть, что противопоставить обычным сварочным аппаратам:

простота использования — даже малоопытный сварщик может работать без страха нанести повреждения себе или свариваемому материалу;

стабилизация напряжения — защита от перепадов, скачков, потери силы тока;

панель управления — позволяет регулировать мощность самого инвертора, а также автоматически преобразовывать напряжение;

низкая пульсация тока — металл не разбрызгивается в стороне;

высокий КПД — 80-90%.

Сварочные инверторы делятся по системе запуска на 2 вида:

Hot Start — служит для ускорения зажигания дуги;

Arc Start — более стабильная дуга, лучшее плавление металла.

Инверторный сварочный аппарат ручной дуговой сварки – самая доступная по стоимости линейка сварочного оборудования, включающая в себя компактные устройства, удобные не только для домашнего использования, но также и профессиональной сварки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору сварочного инвертора.