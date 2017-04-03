да придет идея думающему

Что подарить мужчине-коллеге

3 апреля 2017

Офисная жизнь – это не только работа, но и общение между коллегами. Хорошие отношения, приятельские или дружеские, в коллективе нужно обязательно поддерживать.

что подарить мужчине-коллеге

Сплоченная команда, что доказано на практике, улучшает производительность работы. В любом таком сообществе принято дарить подарки на дни рождения и праздники. Но если женщине-сотруднице выбрать его не составляет особого труда, то с мужчинами-коллегами часто такая задача кажется непростой.

Конечно, подарочные наборы с логотипом компании — это прекрасная идея, но каждый год на все праздники их дарить не получится. Поэтому в этой статье мы рассмотрим варианты подарков коллегам мужского пола.

Подходящие варианты

Прежде всего, стоит понимать, что слишком дорогой подарок, конечно, если он преподносится от одного лица, дарить не стоит – это слишком накладно. Но и среди изделий с невысоким диапазоном цен можно тоже найти достойный презент.

За очень небольшую сумму в торговой сети найдется отличный подарок: и практичный, и для души, и на память. Стоит обратить внимание на такие изделия:

  • универсальное зарядное устройство;
  • флешка;
  • набор письменных принадлежностей для стола;
  • органайзер;
  • красивая ручка;
  • кружка с прикольной картинкой или надписью;
  • подставка для мобильного телефона;
  • массажная накидка на рабочее кресло;
  • набор чая или кофе;
  • настольные игры;
  • элитный алкоголь или сигары;
  • термокружка и т.д.

подарок мужчине

Мужчине с хорошим чувством юмора можно преподнести какую-то вещичку из серии приколов – ему точно такое понравится.

Естественно, что бы дарилось, подарок обязательно должен быть красиво упакован и сопровождаться теплыми приятными словами.

Запрещенные подарки для коллег

Сотрудник по работе – это не обязательно близкий друг или человек, разделяющий ваши взгляды на жизнь. Поэтому от очень личных или оригинальных смелых подарков лучше воздержаться.

К таким относится парфюмерия, бытовая техника, предметы одежды (если они не сувенирные), тапочки и т.п.

Кроме того, осторожно следует быть и сотрудникам-женщинам, желающим сделать подарок мужчине-коллеге. Дело в том, что некоторые подношения последние могут воспринять как намек на завязывание отношений или еще что-то. Поэтому дамам нужно быть очень аккуратными в выборе подарка коллегам.

Получать презенты любят все. И пусть они даже будут совсем незначительными, но их получатели оценивают внимание к своей персоне и бывают очень довольны и польщены.



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