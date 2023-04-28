Что означает промокод при покупке в интернете

Любители онлайн покупок перед оплатой заказа практически в любом интернет-магазине могут встретить специальное поле для ввода промокода.

В статье пойдет речь о специальных кодах, которые позволят экономить деньги на покупках в сети.

Важно понимать, что купоны и промокоды – это разные понятия, поэтому их лучше не путать. Промокоды представляют собой произвольную комбинацию цифр и букв.

Этот код позволит получать бонусы при оформлении покупок. Этот инструмент выгодно использовать и продавцам, и покупателям. Благодаря промокодам, продавцы получают новые заказы, привлекают покупателей. При этом покупатели получают шанс оформить наиболее выгодную покупку.

После использования такой комбинации в корзине сразу же обновляется информация и происходит перерасчет итоговой стоимости заказа. Из основных преимуществ можно выделить то, что такие коды бесплатны для покупателей. При этом появляется возможность сэкономить.

Более подробную информацию про скидки, акции и промокоды можно узнать на сайте https://www.c-inform.info/news/id/53325.

Какие бывают промокоды

Специальные коды могут быть нескольких видов:

Скидка.

Использование такого кода позволит получить либо скидку в процентном соотношении, либо в фиксированной сумме.

Бесплатная доставка.

Использование специального кода позволит сэкономить на доставке. Многие сервисы предлагают промокоды на бесплатную доставку товара.

Подарок. Чаще всего такие промокоды предлагают интернет-магазины декоративной косметики. Покупателям при оформлении заказа добавляется набор пробников в подарок.

Как правильно пользоваться промокодами

На самом деле этот процесс достаточно простой и не требует специальных знаний. Достаточно скопировать код и во время оформления заказа вставить его в соответствующее поле.

Чаще всего специальный код моментально срабатывает и на экране появляется уведомление для покупателя.

При возникновении сложностей можно обратиться к специалисту компании.

В основном все интернет-магазины имеют форму обратной связи.

Способы получения промокодов

Вариантов может быть несколько: