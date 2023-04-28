Что означает промокод при покупке в интернете

Любители онлайн покупок перед оплатой заказа практически в любом интернет-магазине могут встретить специальное поле для ввода промокода.
В статье пойдет речь о специальных кодах, которые позволят экономить деньги на покупках в сети.
Важно понимать, что купоны и промокоды – это разные понятия, поэтому их лучше не путать. Промокоды представляют собой произвольную комбинацию цифр и букв.
Этот код позволит получать бонусы при оформлении покупок. Этот инструмент выгодно использовать и продавцам, и покупателям. Благодаря промокодам, продавцы получают новые заказы, привлекают покупателей. При этом покупатели получают шанс оформить наиболее выгодную покупку.
После использования такой комбинации в корзине сразу же обновляется информация и происходит перерасчет итоговой стоимости заказа. Из основных преимуществ можно выделить то, что такие коды бесплатны для покупателей. При этом появляется возможность сэкономить.
Более подробную информацию про скидки, акции и промокоды можно узнать на сайте https://www.c-inform.info/news/id/53325.
Какие бывают промокоды
Специальные коды могут быть нескольких видов:
- Скидка.
- Использование такого кода позволит получить либо скидку в процентном соотношении, либо в фиксированной сумме.
- Бесплатная доставка.
- Использование специального кода позволит сэкономить на доставке. Многие сервисы предлагают промокоды на бесплатную доставку товара.
- Подарок. Чаще всего такие промокоды предлагают интернет-магазины декоративной косметики. Покупателям при оформлении заказа добавляется набор пробников в подарок.
Как правильно пользоваться промокодами
На самом деле этот процесс достаточно простой и не требует специальных знаний. Достаточно скопировать код и во время оформления заказа вставить его в соответствующее поле.
Чаще всего специальный код моментально срабатывает и на экране появляется уведомление для покупателя.
При возникновении сложностей можно обратиться к специалисту компании.
В основном все интернет-магазины имеют форму обратной связи.
Способы получения промокодов
Вариантов может быть несколько:
- На сайте. Чаще всего они находятся в разделе «Акции» или «Новости».
- Соцсети. Большинство магазинов ведут страницы в социальных сетях. Если подписаться на уведомления здесь, можно оставаться в курсе всех акций магазина. Часто здесь публикуют различные промокоды.
- Подписка на уведомления. Многие интернет-магазины предлагают подписаться на уведомления. Для этого потребуется ввести правильно e-mail, на который будут приходить уведомления с промокодами.