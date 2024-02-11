Что относится к средствам наружной рекламы

К средствам наружной рекламы относятся самые разнообразные варианты изделий. Следует отметить, что нормирование конкретной классификации может меняться в зависимости от региона и других особенностей. Поэтому рассмотрим почти весь спектр вариантов. Производством наружной рекламы занимается компания https://vid-group.ru/.

Баннеры

Речь идёт про крупные плакаты, которые размещаются:

На улицах;

Вдоль дорог;

Разных видных местах;

Поверх зданий.

Пожалуй, баннеры являются одним из наиболее распространенных и популярных вариантов наружной рекламы.

Разнообразие размеров и других параметров позволяют рекламодателям выбирать оптимальные для себя вариации.

Билборды (щиты)

Во многом похожи на баннеры, но здесь используется только вариант размещения на высоких столбах или стенах.

Как правило, устанавливаются вдоль крупных автомагистралей, на парковках торговых комплексов.

Брандмауэры или рисунки

Также могут называться муралами.

По сути, речь идёт про граффити, которое может использоваться для того чтобы транслировать какие-либо рекламные данные. Рекламные изображения размещаются на стенах зданий или других сооружений.

Лайтбоксы (световые коробки)

Представляют собой специальные изделия с подсветкой, на которых размещается реклама.

Суть в том, что есть возможность создавать довольно много визуальных эффектов и использовать световой компонент для привлечения внимания.

Призматрон

Не сказать чтобы этот вариант был самым распространенным. Чаще вы можете наблюдать такую вращающуюся рекламную конструкция, состоящую из нескольких панелей в торговых комплексах, на территории развлекательных центров и в подобных пространствах.

Особенность заключается в том, что каждая грань этой призмы (может быть и другой набор граней) возможно наблюдать с каждой стороны, что даёт возможность комбинировать разные рекламные сообщения или создавать объединенные общей мыслью комбинации.

Транспаранты

Такой термин более ассоциируется с митингами и подобными мероприятиями.

Тем не менее, растяжки с рекламным текстом довольно часто устанавливаются над проезжей частью в городах и являются вполне доступным, но при этом эффективным средством наружной рекламы.

Ростовые фигуры

Весьма забавные штуки, которые выглядят как объемные изображения людей или животных.

Тоже не самый распространенный вариант, но могут использоваться в дополнение имиджа бренда и для решения подобных задач. Обладают значительной привлекательностью.

Штендеры и указатели

Штендеры представляют собой конструкции, которые возможно перемещать, за счёт компактности.

Указатели представляют собой небольшие вывески, и, как понятно из названия, указывают, где располагается, к примеру, магазин или офис какой-либо компании или организации.