Что относится к наружной рекламе
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Что относится к наружной рекламе

7 октября 2023

Наружной рекламой называют все виды рекламных сообщений, которые размещают вне помещений: на отдельных конструкциях, на стенах зданий, на транспорте.

как рассказал эксперт компании Рекламастрой https://reklamastroy.ru/, такая реклама привлекает внимание огромного количества потенциальных клиентов, способствует увеличению продаж.

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Достоинства

К сильным сторонам наружной рекламы относят следующие факторы:

  • Охват аудитории максимальный. Такая реклама всегда на виду. И люди невольно обращают на нее внимание.
  • Стоимость большинства видов наружной рекламы очень доступная. Такая реклама не ударит по бюджету даже совсем небольшой компании.
  • Для наружной рекламы характерна мобильность. Она может размещаться в самых разных местах, порой весьма неожиданных.
  • Можно создавать очень зрелищную креативную рекламу, которая будет привлекать внимание и вызывать интерес.
  • Наружная реклама хорошо сочетается с прочими видами рекламного продвижения, например, реклама на ТВ, в СМИ, в Интернете. Так достигается эффект комплексного воздействия на аудиторию.

Виды

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Наружная реклама отличается разнообразием. Вот наиболее популярные виды такой рекламы:

  • Билборды – это рекламные щиты, которыми пестрят улицы больших городов. Их устанавливают в самых многолюдных местах, вдоль дорог и т.д.
  • Ситилайт – это прозрачный световой короб прямоугольной формы. Данный вид рекламы ориентирован преимущественно на пешеходов, поэтому находится невысоко. За счет внутренней подсветки таких коробов, реклама одинаково хорошо видна в дневное и ночное время.
  • Штендеры – это компактные мобильные конструкции. Их ставят недалеко от входа в заведение (кафе, парикмахерская, магазин) с целью заинтересовать прохожих. Штендер в любой момент можно перенести на другое место.
  • Брандмауэр это гигантская реклама на фасаде дома, которая может представлять собой полотно либо щит. Такую рекламу хорошо видно даже с большого расстояния, причем она одинаково заметна для всех: водителей, пешеходов, пассажиров общественного транспорта.
  • Призматрон – это особая конструкция в виде щита, оснащенного трехгранными вращающимися элементами в форме призм. При движении призм меняется изображение. Поэтому на каждом таком щите размещаются сразу по три рекламы, которые сменяют друг друга через заданные промежутки времени.
  • Световая панель – это разновидность рекламного щита с яркой подсветкой. Она намного тоньше светового короба. Внутри прозрачной конструкции находится реклама, напечатанная на бумаге.



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