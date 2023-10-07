Что относится к наружной рекламе

Наружной рекламой называют все виды рекламных сообщений, которые размещают вне помещений: на отдельных конструкциях, на стенах зданий, на транспорте.

как рассказал эксперт компании Рекламастрой https://reklamastroy.ru/, такая реклама привлекает внимание огромного количества потенциальных клиентов, способствует увеличению продаж.

Достоинства

К сильным сторонам наружной рекламы относят следующие факторы:

Охват аудитории максимальный. Такая реклама всегда на виду. И люди невольно обращают на нее внимание.

Стоимость большинства видов наружной рекламы очень доступная. Такая реклама не ударит по бюджету даже совсем небольшой компании.

Для наружной рекламы характерна мобильность. Она может размещаться в самых разных местах, порой весьма неожиданных.

Можно создавать очень зрелищную креативную рекламу, которая будет привлекать внимание и вызывать интерес.

Наружная реклама хорошо сочетается с прочими видами рекламного продвижения, например, реклама на ТВ, в СМИ, в Интернете. Так достигается эффект комплексного воздействия на аудиторию.

Виды

Наружная реклама отличается разнообразием. Вот наиболее популярные виды такой рекламы: