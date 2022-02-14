Появление котенка в доме событие не только радостное, но и ответственное. Оно требует серьезной подготовки. Ведь приобрести нужно внушительный список, который останется с котенком навсегда. Лучше приобретать эти вещи до того, как пушистый малыш появится в дом.
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Самые необходимые вещи
- Переноска необходима для того, чтобы привезти котенка от заводчика к себе домой. В дальнейшем в переноске можно будет носить котенка к ветеринару.
- Корм для котёнка. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, каким кормом он его кормил. Если по каким-то причинам вы его решите поменять, то нужно переходить на новый корм постепенно. Поэтому вам понадобиться приобрести и старый, и новый корм.
- Миски для еды и воды. Для малыша нужно две миски, которые будут подходить ему по размеру и будут устойчивыми.
- Туалет для котенка может быть с высокими бортами, с сеткой или биотуалет на ваш выбор.
- Наполнитель для туалета так же важная вещь в доме. В первую очередь поинтересуйтесь у заводчика какой наполнитель был у котенка. Иначе он попросту может отказываться ходить на новый.
- Шампунь для кошки и шампунь от блох – всё это нужно на начальном этапе, когда вы привезете котенка домой. Правда шампунь может вам пригодиться и в будущем. Изредка можно купать котенка, чтобы шерсть блестела еще лучше.
Развлечение и уют для котенка
Вещи, которые нужны, но приносят для котёнка развлечение и уют:
- Домик для котёнка или лежанка. Вашему маленькому комочку счастья нужно где-то отдыхать. Многие коты спят со своими хозяином, но в дневное время суток для него лучше создать свой собственный уголок. Это может быть вполне маленькая мягкая подушечка, корзинка или коробку. НЕ переживайте за размер, потому что коты обожают маленькие пространства.
- Игрушки помогают малышу расходовать свою энергию. Это может быть мячик, тогда котёнок будет играть самостоятельно, а может быть дразнилка, чтобы проводить время с хозяином. А бешеный восторг вызывают игрушки с кошачьей мятой.
- Когтеточка понадобиться котёнку, чтобы подточить коготочки. Это их природная потребность. Благодаря когтеточке вы спасете свою мебель и обои от порчи.
- Лакомства и витамины подойдут для кошачьей радости, или если вы решите дрессировать малыша.
Создать в доме благоприятную атмосферу для котёнка нужно заранее, а он отплатит вам искренней любовью и мурчанием.
Здоровье котенка напрямую зависит от вашего правильного ухода.