Что нужно купить для котенка в квартиру — список необходимых вещей
образ жизни – креатив

Что нужно купить для котенка в квартиру — список необходимых вещей

14 февраля 2022

Появление котенка в доме событие не только радостное, но и ответственное. Оно требует серьезной подготовки. Ведь приобрести нужно внушительный список, который останется с котенком навсегда. Лучше приобретать эти вещи до того, как пушистый малыш появится в дом.

А чтобы покупать товары для домашнего питомца с выгодой, можно ознакомиться с полезными советами по ссылке https://66.ru/news/misc/245831/.

3vx2mfte

Самые необходимые вещи

  • Переноска необходима для того, чтобы привезти котенка от заводчика к себе домой. В дальнейшем в переноске можно будет носить котенка к ветеринару.
  • Корм для котёнка. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, каким кормом он его кормил. Если по каким-то причинам вы его решите поменять, то нужно переходить на новый корм постепенно. Поэтому вам понадобиться приобрести и старый, и новый корм.
  • Миски для еды и воды. Для малыша нужно две миски, которые будут подходить ему по размеру и будут устойчивыми.
  • Туалет для котенка может быть с высокими бортами, с сеткой или биотуалет на ваш выбор.
  • Наполнитель для туалета так же важная вещь в доме. В первую очередь поинтересуйтесь у заводчика какой наполнитель был у котенка. Иначе он попросту может отказываться ходить на новый.
  • Шампунь для кошки и шампунь от блох – всё это нужно на начальном этапе, когда вы привезете котенка домой. Правда шампунь может вам пригодиться и в будущем. Изредка можно купать котенка, чтобы шерсть блестела еще лучше.

Развлечение и уют для котенка

itkizek0 

Вещи, которые нужны, но приносят для котёнка развлечение и уют:

  • Домик для котёнка или лежанка. Вашему маленькому комочку счастья нужно где-то отдыхать. Многие коты спят со своими хозяином, но в дневное время суток для него лучше создать свой собственный уголок. Это может быть вполне маленькая мягкая подушечка, корзинка или коробку. НЕ переживайте за размер, потому что коты обожают маленькие пространства.
  • Игрушки помогают малышу расходовать свою энергию. Это может быть мячик, тогда котёнок будет играть самостоятельно, а может быть дразнилка, чтобы проводить время с хозяином. А бешеный восторг вызывают игрушки с кошачьей мятой.
  • Когтеточка понадобиться котёнку, чтобы подточить коготочки. Это их природная потребность. Благодаря когтеточке вы спасете свою мебель и обои от порчи.
  • Лакомства и витамины подойдут для кошачьей радости, или если вы решите дрессировать малыша.

Создать в доме благоприятную атмосферу для котёнка нужно заранее, а он отплатит вам искренней любовью и мурчанием.

Здоровье котенка напрямую зависит от вашего правильного ухода.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Николай: Не стандартных размеров делаете ? Перезвоните +380683902669. Спасибо.
  • Алексей: ваш комментарий
  • ваше имя: ваш комментарий
  • Ирина:
  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика