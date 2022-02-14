Появление котенка в доме событие не только радостное, но и ответственное. Оно требует серьезной подготовки. Ведь приобрести нужно внушительный список, который останется с котенком навсегда. Лучше приобретать эти вещи до того, как пушистый малыш появится в дом.

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Самые необходимые вещи

Переноска необходима для того, чтобы привезти котенка от заводчика к себе домой. В дальнейшем в переноске можно будет носить котенка к ветеринару.

Корм для котёнка. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, каким кормом он его кормил. Если по каким-то причинам вы его решите поменять, то нужно переходить на новый корм постепенно. Поэтому вам понадобиться приобрести и старый, и новый корм.

Миски для еды и воды. Для малыша нужно две миски, которые будут подходить ему по размеру и будут устойчивыми.

Туалет для котенка может быть с высокими бортами, с сеткой или биотуалет на ваш выбор.

Наполнитель для туалета так же важная вещь в доме. В первую очередь поинтересуйтесь у заводчика какой наполнитель был у котенка. Иначе он попросту может отказываться ходить на новый.

Шампунь для кошки и шампунь от блох – всё это нужно на начальном этапе, когда вы привезете котенка домой. Правда шампунь может вам пригодиться и в будущем. Изредка можно купать котенка, чтобы шерсть блестела еще лучше.

Развлечение и уют для котенка

Вещи, которые нужны, но приносят для котёнка развлечение и уют:

Домик для котёнка или лежанка. Вашему маленькому комочку счастья нужно где-то отдыхать. Многие коты спят со своими хозяином, но в дневное время суток для него лучше создать свой собственный уголок. Это может быть вполне маленькая мягкая подушечка, корзинка или коробку. НЕ переживайте за размер, потому что коты обожают маленькие пространства.

Игрушки помогают малышу расходовать свою энергию. Это может быть мячик, тогда котёнок будет играть самостоятельно, а может быть дразнилка, чтобы проводить время с хозяином. А бешеный восторг вызывают игрушки с кошачьей мятой.

Когтеточка понадобиться котёнку, чтобы подточить коготочки. Это их природная потребность. Благодаря когтеточке вы спасете свою мебель и обои от порчи.

Лакомства и витамины подойдут для кошачьей радости, или если вы решите дрессировать малыша.

Создать в доме благоприятную атмосферу для котёнка нужно заранее, а он отплатит вам искренней любовью и мурчанием.

Здоровье котенка напрямую зависит от вашего правильного ухода.