Что нужно для регистрации ООО

Регистрация юридического лица и видов его деятельности строго регламентируется положениями контролирующих государственных органов. Для того, чтобы не были потрачены зря ни время, ни средства, необходимо соблюдать ряд правил и требований. Быстро и грамотно помочь оформить ООО с регистрацией в Белгороде и области может компания https://www.yurfinans.ru/otkryt-biznes/registraciya-ooo.

Формирование учредителей

Учредительский состав будущего предприятия — это главные лица организации, в чьей собственности она находится. Основателем может быть как одно, так и группа лиц с дальнейшим распределением прав.

Учредителями могут выступать как граждане России, так и нерезиденты. Требования к собственникам предприятия изложены в нормативно-правовой документации ФНС.

Устав

Устав организации отражает основы и положения, дисциплинарный и трудовой распорядок, ответственность, направление деятельности юридической единицы.

Устав также подлежит тщательной проверке на предмет соответствия законодательным требованиям. Документ составляется в электронном виде, на регистрацию подается в печатном варианте.

Уставной капитал

Уставной капитал включает движимое и недвижимое имущество, а также денежный эквивалент. Требования к размеру и долевому распределению также указаны в действующем законодательстве.

Юридический адрес

Юридическим адресом регистрации может выступать как офис компании, так и адрес регистрации одного из учредителей. Адрес состоит из индекса, региона, района, наименования населенного пункта, улицы, номера строения, квартиры (помещения).

Юридический адрес должен соответствовать зоне юрисдикции регистрирующего и надзорного органа.

Фактический адрес организации, производственные мощности

Данные о постоянном фактическом местонахождении производственных мощностей также регистрируются в исполнительном надзорном органе.

Необходимо отметить, что в отличие от юридического адреса предприятия, фактический может быть представлен несколькими отдельными территориальными единицами. Возможна регистрация сразу нескольких адресов производства, относящихся к другим субъектам и регионам страны.

Бухгалтерия и счет предприятия

Бухгалтер составляет и ведет отчетность о деятельности организации, в том числе подает сведения о доходах, расходах. В его обязанности также входит мониторинг средств на основном счете предприятия.

Заполнение КУДИР (книги учета доходов и расходов), подача периодической отчетности в налоговый орган по месту регистрации.