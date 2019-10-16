Что нужно для регистрации ООО

Регистрация юридического лица и видов его деятельности строго регламентируется положениями контролирующих государственных органов. Для того, чтобы не были потрачены зря ни время, ни средства, необходимо соблюдать ряд правил и требований. Быстро и грамотно помочь оформить ООО с регистрацией в Белгороде и области может компания https://www.yurfinans.ru/otkryt-biznes/registraciya-ooo.
Формирование учредителей
Учредительский состав будущего предприятия — это главные лица организации, в чьей собственности она находится. Основателем может быть как одно, так и группа лиц с дальнейшим распределением прав.
Учредителями могут выступать как граждане России, так и нерезиденты. Требования к собственникам предприятия изложены в нормативно-правовой документации ФНС.
Устав
Устав организации отражает основы и положения, дисциплинарный и трудовой распорядок, ответственность, направление деятельности юридической единицы.
Устав также подлежит тщательной проверке на предмет соответствия законодательным требованиям. Документ составляется в электронном виде, на регистрацию подается в печатном варианте.
Уставной капитал
Уставной капитал включает движимое и недвижимое имущество, а также денежный эквивалент. Требования к размеру и долевому распределению также указаны в действующем законодательстве.
Юридический адрес
Юридическим адресом регистрации может выступать как офис компании, так и адрес регистрации одного из учредителей. Адрес состоит из индекса, региона, района, наименования населенного пункта, улицы, номера строения, квартиры (помещения).
Юридический адрес должен соответствовать зоне юрисдикции регистрирующего и надзорного органа.
Фактический адрес организации, производственные мощности
Данные о постоянном фактическом местонахождении производственных мощностей также регистрируются в исполнительном надзорном органе.
Необходимо отметить, что в отличие от юридического адреса предприятия, фактический может быть представлен несколькими отдельными территориальными единицами. Возможна регистрация сразу нескольких адресов производства, относящихся к другим субъектам и регионам страны.
Бухгалтерия и счет предприятия
Бухгалтер составляет и ведет отчетность о деятельности организации, в том числе подает сведения о доходах, расходах. В его обязанности также входит мониторинг средств на основном счете предприятия.
Заполнение КУДИР (книги учета доходов и расходов), подача периодической отчетности в налоговый орган по месту регистрации.