Что необходимо для переезда в новую квартиру
он думал и был вознагражден идеей

Что необходимо для переезда в новую квартиру

9 декабря 2021

Любой переезд связан с массой хлопот и переживаний. Этот процесс отнимает у всех хозяев уйму времени перед переездом, во время него и после. Если не подготовиться к переезду заранее и основательно, можно потерять не только время, но и лишиться каких-нибудь вещей – потерять или повредить.

Если не распланировать все до мелочей, то обязательно выплывут непредвиденные проблемы, и возможны лишние затраты.

И лучшим решением задачи будет заказ услуг по организации переезда у специализированной компании. Например, заказать грузчиков в Екатеринбурге можно по ссылке.

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Подготовка к переезду и переезд

Для успешного переезда необходимо заранее подготовиться:

  • Выбрать дату и время переезда так, чтобы все члены семьи могли быть свободными. Для перевозчика эту дату лучше выбирать в рабочий день. В выходные дни многие перевозчики не работают или работают с повышенными тарифами. Время лучше выбирать утреннее, чтобы все успеть.
  • Определить объем вещей для заказа числа грузчиков, и количества рейсов.
  • Подготовить другую информацию для перевозчиков – адреса и этажность в старой и новой квартире, наличие грузовых лифтов, возможности подъезда к домам и к входным группам, коды домофонов, нужно ли заказывать разборку и сборку мебели.
  • Подготовить новую квартиру к переезду. Если это вторичная квартира, то очистить и освободить от оставшихся вещей прежних хозяев.
  • Достать все вещи из шкафов и запаковать в удобные тюки, коробки и сумки. Подготовить списки вещей.
  • В отдельной коробке или сумке отложить вещи и продукты первой необходимости, чтобы не искать в новой квартире.
  • Крупную мебель разобрать и упаковать. Хрупкие вещи и технику безопасно запаковать, предохранить от ударов и тряски.
  • Фургон перевозчика должен быть специально оборудован для перевозки мебели и иметь приспособлении, чтобы ее безопасно закрепить.
  • При необходимости согласовать даты и время переезда с коммунальными службами, для оформления пропусков.
  • Завершить все финансовые оплаты по старому адресу.
  • В новой квартире размещать вещи в обратной последовательности, чтобы удобно было распаковать и поместить на свои места.

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Почему лучше довериться профессионалам

Профессионалы выполнят переезд умело и быстро. Специалисты, имея большой опыт выполнения подобных работ, смогут обеспечить надежную и бережную доставку всех вещей без повреждений и потерь.



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