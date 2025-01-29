Что должно быть на продающем сайте
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Что должно быть на продающем сайте

29 января 2025

Продающий сайт не может обойтись без трех обязательных элементов: уникального торгового предложения, правильно собранного семантического ядра, и эффективного призыва к действию.

Все остальные атрибуты работают на создание заинтересованности целевых клиентов в продвигаемом продукте, включая принцип AIDA: возбуждение внимания, интереса, желания, действия.

Ознакомиться с примерами продающих сайтов можно на портале веб-студии megagroup.ru

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Какие сайты продающие

К ресурсам с разной формой и структурой, но которые косвенно или прямо продают, можно отнести их виды:

  • Промо-сайты. Информирующие о разовых акциях. Ограничены их сроком, потом не актуальны. С конверсией, бесплатной ценностью 30-50%
  • Визитки с описанием продукта, компании. Теплый поисковый трафик имеет конверсию 3%.
  • Одностраничные Landing Page с продающими воронками под целевое действие заказа, покупки, звонка, регистрации. Узконаправленная высокая конверсия с бесплатной ценностью 30%.теплый трафик 3%.
  • Портфолио – привлекая, презентуют деятельность, экспертность, достижения, заслуги. Конверсия сайта 3%.
  • Онлайн-витрины с электронными каталогами, характеристиками и фото. Можно купить, оставить запрос, контакты. Конверсия 1%.
  • Интернет-магазины – сложно функциональные с одной или разными темами. Покупки, заказы, оплаты, личные кабинеты с аналитикой покупок. Разделы по хитам, новинкам, бонусам, акциям. Простые имеют конверсию 2%, специализированные 5%.
  • Сайты услуг с кнопками Заказать, подобны визиткам. Если без бесплатных выездов, конверсии 10%.

Самые популярные – сайты услуг, интернет-магазины, корпоративные.

Структура продающих сайтов

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Идеальной является такая схема построения:

  • Привлекающие внимание заголовки с ярким представлением продукта, с возможной обратной связью, преимуществами.
  • Информационные блоки с описаниями, максимально привлекающие.
  • Уточняющие подробности с условиями сотрудничества.
  • Блок выгодных предложений с убеждениями купить.
  • Доверительная часть с документами, гарантиями, примерами, отзывами.
  • Призывы действовать, удобные и простые, не отпугивающие формы.
  • Подвал – рекомендации, отзывы, показатели рейтингов. Ссылки профилей в социальных сетях, контакты, реквизиты, ИНН.

Каждый блок уточняется по аналитике с обратной связью.

Как формируется содержание

Сайт наполняется элементами:

  • Уникальным торговым предложением (УТП), указывающим ценность, бьющим прямо по цели. С фактами, преимуществами, выделением перед конкурентами.
  • Представлением выгод клиента при покупке.
  • Дизайном, удобной навигацией, инфографикой, призывами.
  • Релевантностью семантического ядра запросам клиентов.
  • Адаптивностью под все устройства.
  • Продающими текстами, развивающими привлеченное внимание содержанием и призывами.
  • Простыми алгоритмами покупок.
  • Формированием блока доверия.

Содержание постоянно корректируется с аналитикой продвижения, обратных связей аудитории.



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