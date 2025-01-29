Что должно быть на продающем сайте

Продающий сайт не может обойтись без трех обязательных элементов: уникального торгового предложения, правильно собранного семантического ядра, и эффективного призыва к действию.
Все остальные атрибуты работают на создание заинтересованности целевых клиентов в продвигаемом продукте, включая принцип AIDA: возбуждение внимания, интереса, желания, действия.
Ознакомиться с примерами продающих сайтов можно на портале веб-студии megagroup.ru
Какие сайты продающие
К ресурсам с разной формой и структурой, но которые косвенно или прямо продают, можно отнести их виды:
- Промо-сайты. Информирующие о разовых акциях. Ограничены их сроком, потом не актуальны. С конверсией, бесплатной ценностью 30-50%
- Визитки с описанием продукта, компании. Теплый поисковый трафик имеет конверсию 3%.
- Одностраничные Landing Page с продающими воронками под целевое действие заказа, покупки, звонка, регистрации. Узконаправленная высокая конверсия с бесплатной ценностью 30%.теплый трафик 3%.
- Портфолио – привлекая, презентуют деятельность, экспертность, достижения, заслуги. Конверсия сайта 3%.
- Онлайн-витрины с электронными каталогами, характеристиками и фото. Можно купить, оставить запрос, контакты. Конверсия 1%.
- Интернет-магазины – сложно функциональные с одной или разными темами. Покупки, заказы, оплаты, личные кабинеты с аналитикой покупок. Разделы по хитам, новинкам, бонусам, акциям. Простые имеют конверсию 2%, специализированные 5%.
- Сайты услуг с кнопками Заказать, подобны визиткам. Если без бесплатных выездов, конверсии 10%.
Самые популярные – сайты услуг, интернет-магазины, корпоративные.
Структура продающих сайтов
Идеальной является такая схема построения:
- Привлекающие внимание заголовки с ярким представлением продукта, с возможной обратной связью, преимуществами.
- Информационные блоки с описаниями, максимально привлекающие.
- Уточняющие подробности с условиями сотрудничества.
- Блок выгодных предложений с убеждениями купить.
- Доверительная часть с документами, гарантиями, примерами, отзывами.
- Призывы действовать, удобные и простые, не отпугивающие формы.
- Подвал – рекомендации, отзывы, показатели рейтингов. Ссылки профилей в социальных сетях, контакты, реквизиты, ИНН.
Каждый блок уточняется по аналитике с обратной связью.
Как формируется содержание
Сайт наполняется элементами:
- Уникальным торговым предложением (УТП), указывающим ценность, бьющим прямо по цели. С фактами, преимуществами, выделением перед конкурентами.
- Представлением выгод клиента при покупке.
- Дизайном, удобной навигацией, инфографикой, призывами.
- Релевантностью семантического ядра запросам клиентов.
- Адаптивностью под все устройства.
- Продающими текстами, развивающими привлеченное внимание содержанием и призывами.
- Простыми алгоритмами покупок.
- Формированием блока доверия.
Содержание постоянно корректируется с аналитикой продвижения, обратных связей аудитории.