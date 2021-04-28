Chipka - любые закуски оптом

Отечественные любители пива всегда ценили качественные снеки к пенному напитку. Неудивительно, что, ввиду постоянного развития пивного бизнеса, постоянно растет востребованность качественных закусок. Именно такими являются снеки бренда Chipka, которые в течение более 20 лет выпускает отечественная компания.

Огромный выбор продукции

Компания «Спрут», имея собственную производственную базу, зарекомендовала себя в качестве ответственного и надежного производителя пищевой продукции.

Огромный ассортимент выпускаемых снеков позволяет всем желающим подыскать себе закуски по вкусу:

Классический вид снеков, пользующийся неизменной популярностью – арахис. Покупателям доступны не только орешки, обжаренные с солью, но и арахис в хрустящей оболочке с разными вкусами. Вкус и нежная консистенция этого снека делает процесс употребления пенного напитка еще более приятным;

Огромный выбор закусок из рыбы и морепродуктов. Большой популярностью пользуются снеки из анчоуса, ставридки, минтая, желтого полосатика, кальмара – все они характеризуются отличным вкусом и нежной консистенцией;

В последние годы любители пенного напитка все чаще предпочитают закуски из мяса и курятины. Дополненный ароматами качественно подобранных специй нежный вкус самого мяса – вот настоящая «изюминка» любой пивной вечеринки. Кроме того, питательные и вкусные закуски пользуются большой популярностью людей, нуждающихся в качественном и сытном перекусе «на бегу»;

Сырные снеки – еще одна распространенная и популярная закуска. Вкус этих снеков идеально дополняет и расширяет вкус многих сортов пива;

Гренки и сухарики. Это – классическая и невероятно популярная именно в нашей стране разновидность закусок к пенному напитку. Используются они не только в качестве дополнения к пиву, но и как отдельный компонент салатов и других холодных блюд.

Гарантия отличного качества

Для выпуска всех категорий снеков торгового бренда Chipka используется только современное и высокотехнологичное оборудование. Технологи производства постоянно меняют рецептуру, экспериментируя со вкусами и наборами специй, разрабатывая новые виды особо вкусных снеков с высокой пищевой ценностью.

Любая пищевая продукция компании «Спрут» отличается гарантированной свежестью и вкусом, будучи абсолютно безопасной для здоровья человека.

Для производства используется сырье от проверенных поставщиков, выпуск снеков из морепродуктов и рыбы ведется на собственных заводах компании, располагающихся в портовых зонах России и Вьетнама. Снеки и гренки производятся из хлеба, выпекаемого на собственных пекарнях.

Такой подход позволяет гарантировать высокое качество каждой партии продукта.

Компания «Спрут», имея крупные оптовые склады во многих городах страны, обеспечивает оперативную доставку любых объемов продукции в срок, предусмотренный договором с заказчиками. Крупным оптовым покупателям предоставляются приятные скидки и особые условия сотрудничества.

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