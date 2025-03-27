Чему учат на курсах по SEO продвижению

Без SEO продвижения сайта в поисковых системах и интернет-пространстве сайт не будет заметным для целевой аудитории клиентов и покупателей, ваш бизнес в сети не получит развития и не будет успешным.

Продвигать ресурс на позиции ТОП в поисковой выдаче – значит сделать его видимым для потребителей своих товаров и услуг в поисковых системах, увеличивать поток клиентов, а от них – рост продаж и стабильный доход своего бизнеса.

Этому вас профессионально обучат на курсах школы Никиты Байкалова – эксперта SEO с многолетним стажем. Подробнее узнать про обучение seo можно на сайте baykalov.pro.

Бесплатный курс SEO

Да, на бесплатном обучении вам здесь выдадут также массу полезной информации на профессиональном уровне.

Все просто и понятно, легко усваивается. У авторского курса, созданного действующим SEO-специалистом уровня сеньора Никитой Байкаловым, содержание основано на практике пройденного и текущего опыта.

В бесплатном курсе – это 11 видео уроков в свободном доступе с практическими примерами, захватывающими по содержанию значительную часть общего полного курса.

В этой части вам станут понятны основы SEO, вы освоите практику первых этапов, включая внутреннюю оптимизацию сайта для взаимодействия с поисковыми системами.

На этом курсе с вами поделятся навыками, практик ами и данными следующих шагов:

Освоение поисковых алгоритмов, проведения индексации сайта.

Освоение принципов ранжирования в Яндексе и Гугле. Создание релевантной семантики для своего направления с кластеризацией с чисткой.

Формирование сайтовой структуры на основе семантики с отслеживанием позиций. Как готовить посадочные страницы.

Перелинковать внутренние переходы между страницами.

Создавать релевантный уникальный контент с правильными мета-тегами.

Все эти уроки – практическая часть по внутренней оптимизации сайта, с ранжированием в поиске, и началом продвижения – подготовка к полноценному платному обучению следующим этапам продвижения. Дальнейшее содержание полного курса – в платной части.

Платный курс

Структура платного курса направлена на полную подготовку специалиста с практикой полноценного продвижения сайта с нуля до достижения цели – вывода сайта на первые позиции в поиске.

Обучение строится по трем тарифам (все с мгновенным доступом на 3 месяца):

Базовый – обучение по материалам самостоятельно в свободном режиме.

Продвинутый – с дополнительными практиками. С периодическими консультациями.

Премиум – с постоянными консультациями и сопровождением, выдачей сертификата об обучении.

На платных курсах вы освоите все этапы продвижения вместе с инструментами .

Будете грамотно настраивать сайт на взаимодействие с поиском и внешними ресурсами, наполнять их обратными ссылками на сайт для привлечении трафика клиентов. Добьетесь вывода сайта в ТОП – своего и любого заказчика.

Будете готовы продвигать сайты в SEO на заказ на коммерческой основе.