Чем отличается Sony Playstation 4 от Pro?

Ранее выход консоли нового поколения (5-го) ожидался к середине 2020 года. Но коронавирус ввёл свои коррективы. Аналитики не в состоянии дать адекватного прогноза в отношении даты релиза. Корпорации могут искусственно отложить презентацию, в погоне за более уверенными прибылями. Ввиду этого приобретение PS4 актуальной генерации выглядит вполне резонным. Хотя, если Вы хотите достичь максимально возможной выгоды, можно всё же дождаться презентации нового поколения. В любом случае это должно сказаться на цене в сторону понижения. Дилемма в большей степени касается не факта покупки, а выбора конкретной модели. Большинство геймеров отдаёт предпочтение именно Playstation за наличие топовых эксклюзивов. На сайте https://super.com.ua/ps4-consoles/ Вы сможете приобрести консоль на выгодных условиях. Ниже попытаемся разобраться в том, какую модель купить – Slim или Pro.

Pro-версия дороже больше, чем на 40%

Казалось бы, если дороже, значит функциональнее. Однако, не стоит торопиться с выводами. Действительно, Pro-версия консоли способна предоставить лучшую картинку и повышенный FPS.

Между тем, не каждый геймер сможет реализовать этот потенциал. Да, Pro-шка может транслировать в разрешении 4К. Но какой от него толк, если речь идёт о типичном мониторе Full HD.

Среди явных плюсов Pro-версии можно отметить:

наличие технологии суперсэмплинга;

повышенный FPS;

возможность буста графики за счёт официальных патчей.

Суперсэмплинг позволяет улучшить качество картинки даже на разрешении в Full HD (речь идёт в большей степени о дальних планах).

Актуальность Slim-версии не теряется

Допустим, Вы планируете подключать консоль к телевизору. И, скорее всего, у Вас Full HD Smart TV (ведь телевизоры с матрицей в 4К стоят, как минимум в 2 раза дороже). Игры Вы будете покупать на физическом носителе, так как 1 Тб явно не хватит.

Подключать консоль к Интернету Вы не планируете, так как не видите особого смысла. Большая часть столь желанных эсклюзивов – сингловые игры. Кроме того, шумность консоли для Вас – не последний аргумент в вопросе выбора.

Принимая всё это во внимание, Slim-версия выглядит более привлекательной. Она менее шумная, значительно дешевле, занимает меньше места и по графике на мониторе в Full HD практически не уступает Pro-версии (переплачивать 150$ за суперсемплинг – сомнительное решение).

По этой причине, многие предпочтут купить Slim-ку, а разницу в цене между Pro- и Slim-версией потратить на покупку игр.

В видео представлено подробное сравнение двух моделей игровых консолей от Sony: