Чем отличается профессиональное пиротехническое шоу от салюта в коробке

Фейерверком уже никого не удивишь. Их запускают по любому поводу: на домашних и корпоративных праздниках, по случаю знаменательной даты или важного события, просто под хорошее настроение.

На городских торжествах гремят грандиозные салюты. Принято считать – это особый статус. На самом деле любое мероприятие можно сделать столь же запоминающимся и эффектным. Нужно просто заказать пиротехническое шоу у профессионалов. Как это сделать и в чем его преимущества – обо всем доступно и кратко.

Виды и особенности профессиональных салютов

Готовый фейерверк кажется наиболее простым решением: купить, запустить, полюбоваться пару минут взмывающими шарами, насладиться свистом и грохотом, разойтись.

Но печальная статистика гласит, что более половины случаев оказываются неудачными – то ли пиротехника некачественная, то ли руки у пиротехника. Итог: не сработало, травмы, праздник испорчен.

Профессиональное пиротехническое шоу – это спектакль со своим сценарием, музыкальным и шумовым сопровождением, рассчитанный на целевую аудиторию, не требующий предварительной подготовки и последующей уборки. Все сделают специально обученные люди.

Специалисты-пиротехники предлагают фейерверки:

низовые;

парковые;

высотные;

водные;

дневные.

Можно заказать индивидуальную программу или выбрать готовую для детского утренника, семейного праздника, тематического торжества. В арсенале имеются фонтаны, дорожки, цифры и надписи, огненные фигуры, высотные шары, цветные дымы, конфетти-пушки, генераторы тумана.

Композиция соответствует строгой логической линии – вступление, основная часть, кульминация, финал. Каждый залп сопровождается определенным музыкальным аккордом или шумовым эффектом. Зрителям гарантирована полная безопасность и обеспечены яркие впечатления.

Как заказать и выбрать надежную компанию

Выбор надежного исполнителя не менее важен, чем разумное решение воспользоваться услугами профессионалов.

Команда опытных сотрудников, сертифицированная пиротехника, работа под ключ, умение слышать и понимать клиента – компания PyroArt Group готова предложить быстрое выполнение любого заказа точно в срок с получением разрешений от контролирующих органов.

От клиента требуется заявка, описание мероприятия, время и место проведения, особые пожелания.

Обсуждается концепция, согласовываются детали, при необходимости выполняется 3D визуализация, специалисты выезжают на объект, готовят площадку, проводят шоу, убирают. Качество не зависит от бюджета. И небольшое и масштабное представление будут эффектными.

Праздник с фейерверком – это круто, не упустите свой шанс!

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про фейерверки.