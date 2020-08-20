Чем отличается профессиональное пиротехническое шоу от салюта в коробке

Фейерверком уже никого не удивишь. Их запускают по любому поводу: на домашних и корпоративных праздниках, по случаю знаменательной даты или важного события, просто под хорошее настроение.
На городских торжествах гремят грандиозные салюты. Принято считать – это особый статус. На самом деле любое мероприятие можно сделать столь же запоминающимся и эффектным. Нужно просто заказать пиротехническое шоу у профессионалов. Как это сделать и в чем его преимущества – обо всем доступно и кратко.
Виды и особенности профессиональных салютов
Готовый фейерверк кажется наиболее простым решением: купить, запустить, полюбоваться пару минут взмывающими шарами, насладиться свистом и грохотом, разойтись.
Но печальная статистика гласит, что более половины случаев оказываются неудачными – то ли пиротехника некачественная, то ли руки у пиротехника. Итог: не сработало, травмы, праздник испорчен.
Профессиональное пиротехническое шоу – это спектакль со своим сценарием, музыкальным и шумовым сопровождением, рассчитанный на целевую аудиторию, не требующий предварительной подготовки и последующей уборки. Все сделают специально обученные люди.
Специалисты-пиротехники предлагают фейерверки:
- низовые;
- парковые;
- высотные;
- водные;
- дневные.
Можно заказать индивидуальную программу или выбрать готовую для детского утренника, семейного праздника, тематического торжества. В арсенале имеются фонтаны, дорожки, цифры и надписи, огненные фигуры, высотные шары, цветные дымы, конфетти-пушки, генераторы тумана.
Композиция соответствует строгой логической линии – вступление, основная часть, кульминация, финал. Каждый залп сопровождается определенным музыкальным аккордом или шумовым эффектом. Зрителям гарантирована полная безопасность и обеспечены яркие впечатления.
Как заказать и выбрать надежную компанию
Выбор надежного исполнителя не менее важен, чем разумное решение воспользоваться услугами профессионалов.
Команда опытных сотрудников, сертифицированная пиротехника, работа под ключ, умение слышать и понимать клиента – компания PyroArt Group готова предложить быстрое выполнение любого заказа точно в срок с получением разрешений от контролирующих органов.
От клиента требуется заявка, описание мероприятия, время и место проведения, особые пожелания.
Обсуждается концепция, согласовываются детали, при необходимости выполняется 3D визуализация, специалисты выезжают на объект, готовят площадку, проводят шоу, убирают. Качество не зависит от бюджета. И небольшое и масштабное представление будут эффектными.
Праздник с фейерверком – это круто, не упустите свой шанс!
Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про фейерверки.