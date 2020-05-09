Чем отличается потолочный гипсокартон от стенового и особенности выбора гипсокартона

Этот материал для отделки помещений завоевал большую популярность среди современных потребителей. Ведь благодаря ему можно выровнять и создать различную форму поверхности.

Имеется большое количество разновидностей материала: влагостойкий и простой, огнестойкий или же обычный, стеновой и потолочный. Все эти нюансы стоит учитывать в процессе выбора материала, чтобы правильно подобрать изделие. По доступным ценам в Виннице гипсокартон предлагает строительный магазин https://vinnica.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/gipsokarton/.

Ведь у каждого из них свои особенности и конструкция, наличие дополнительных компонентов. По внешнему виду гипсокартон представляет оклеенный с двух сторон картоном незначительной толщины гипс.

По ширине материал составляет 1,2 метра, а вот длина может колебаться в пределах 2,5 – 3 метров. Оттенок также может быть разным. На это влияет структура и характеристики материала.

Потолочный и стеновой гипсокартон

Между этими материалами присутствует единственное, но значимое отличие. Толщина потолочного гипсокартона составляет 9,5 миллиметров, а стенового – 12,5. Помимо этого, гипсокартон потолочного типа внешней случайной нагрузке подвергаться не может.

Именно по этой причине толщина его немного меньше, чем у стенового. Также стоит помнить и о поверхности для монтажа. Ведь было бы трудно крепить толстый материал на потолок.

Толщина гипсокартона для стен больше, что и добавляет ему массы. Из-за этого и уровень прочности выше на порядок. Но довольно часто и такого бывает недостаточно. Из-за этого многие жители обшивают металлический каркас двуслойно: второй слой крепится сверху первого.

Благодаря подобному монтажу увеличивается звукоизоляционная составляющая и показатель прочности. Но нужно помнить и о том, что проводить какие-либо манипуляции со стеновым материалом проще.

Это связано с удобством при проведении вертикального крепления, а не горизонтального. Произвести монтаж конструкции сможет даже один человек. На потолке провести такие действия будет в разы тяжелее. Ведь необходимы будут специально предназначенные стойки для фиксации листа в определённом положении.

Но внутренняя структура гипсокартона для потолка и для стен ничем не отличается. В связи с этим они обладают следующими параметрами: достаточно хорошая пластичность и простой процесс монтажа, климат-контроль и хорошие показатели влагостойкости и огнестойкости, а также экологичность изделия.

Следует отметить, что общих критериев у этих материалов больше, чем отличительных особенностей.