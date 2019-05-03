Чем отличается iPhone X от Xr?

Ещё совсем недавно новый iPhone X блистал с презентационных подиумов выставок передовой электроники. Но уже сегодня его техническая начинка не является топовой на рынке. Тем пользователям, которые привыкли идти на острие прогресса, желательно выполнить замену гаджета на модификацию XR. Главная мотивация – качественно новый процессор А12 Bionic. Он выполнен по технологии 7 нм (в мире такого ещё не было). В результате удалось существенным образом повысить производительность устройства.

Если Вы не знаете, где приобрести новый гаджет на наиболее выгодных условиях, то тут часто проходят скидки. До сих пор не определились? Нижеприведённая публикация предоставит все преимущества модели XR. Вы поймёте, насколько существенная разница между двумя, казалось бы, соседствующими моделями в линейке смартфонов от Apple.

Чем обеспечивается мощь процессора?

Как уже было указано выше, удалось уменьшить литографию до 7 нм. Благодаря этому на одной и той же единице площади теперь помещается больше транзисторов. Шесть ядер обеспечивают производительность на топовом уровне.

Помимо этого в чип интегрирован четырёхядерный графический ускоритель. Если сравнивать по количеству операций в секунду, то разница просто гигантская:

iPhone X – 600 млрд операций в секунду;

iPhone XR – 5 трлн операций в секунду.

Казалось бы, для чего смартфону столь огромная вычислительная мощь. Нужно ли говорить о том, что нейросети продолжают своё активное развитие. В ближайшем будущем они будут интегрированы во многие сервисы, направленные на взаимодействие с конечным пользователем.

Новые расцветки и увеличенная ёмкость аккумулятора

Политика Apple в отношении цветовых решений гаджетов и устройство другого рода была всегда сдержанной. Если говорить о вариациях по отношению к iPhone, то как правило они заканчивались на золоте.

У iPhone XR присутствует несколько цветовых решений: синий, коралловый, ярко-жёлтый, красный. Нет ничего удивительного в том, что пользователи с интересом восприняли нововведения.

В дисплее устройства нет ничего передового необычного. По сути он ничем не отличается от экрана на iPhone 8 Plus.

Однако, увеличенная ёмкость аккумулятора даёт возможность эксплуатировать смартфон в течение 15 часов на одном заряде. Такого у iPhone ещё не было. Напомним, что последний топовый гаджет по этому показателю был iPhone 8 Plus.

Но и он функционировал лишь на протяжении 12 часов. Прибавку в три часа удалось получить за счёт нового экономичного процессора.

Смотрите также: Узнайте, какое защитное стекло подобрать для iPhone 7. Советы по самостоятельному созданию чехла для iPhone — http://www.propr.me/chexol-dlya-iphone-sdelaj-sam/

Популярный техноблогер даёт советы в отношении выбора топового iPhone: