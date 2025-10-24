Чем отличается цифровая печать от офсетной

Офсетная печать отличается от цифровой печати в первую очередь способом переноса изображения. Каждая методика переноса изображения имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор того или иного метода зависит прежде всего от задач, которые стоят перед человеком.

А также на выбор влияет тираж и требования к конечному результату. Печать полиграфии в Москве выполняет компания Цитрус Дизайн.

Цифровая печать

Изображение переносится на бумагу непосредственно с цифрового носителя.

Например, это может быть компьютерный диск или флэшка. Такая методика замечательна тем, что не требует изготовления печатных форм.

Преимущества цифровой печати

Быстрота изготовления тиражей. Это достигается за счет отсутствия формных процессов.

Персонализированная печать. Можно с помощью цифровой печати делать персонализированную печать. Можно переносить на бумагу переменную информацию. Это можно осуществлять на каждом отдельном экземпляре.

Экономия. Это экономная печать, особенно при печати малых (от одного экземпляра) и средних тиражей.

Широчайший выбор материалов, на которые может быть нанесена печать. Печатать по цифровому методу можно на бумаге, картоне, пленке и даже ткани, а также других материалах в огромном ассортименте.

Минусы такого вида печати

Но такая технология печати имеет также и недостатки, среди которых можно выделить следующие:

Ограниченные размеры печати. Большинство печатных машин могут печать в размер до 330488 мм.

Высокая стоимость единицы печатной продукции при тиражах более 500-1000 экземпляров.

Сложность с двусторонней печатью документов.

Офсетная печать

При таком виде печати картинка сначала наносится на печатной форме, а затем переносится на бумагу посредством специального устройства.

Преимущества такой печати

Высочайшее качество печати документов. Отличная детализация, точная передача цветов, ровная заливка.

Экономия при печати больших тиражей печатной продукции. Стоимость каждого следующего экземпляра печатно продукции становится ниже и ниже.

Различные материалы. Можно печатать на совершенно различных материалах. Можно переносить изображение на мелованную, дизайнерскую, самоклеящуюся бумагу, картон и даже пластик.

Минусы такого вида печати

Такой вид печати обладает также и недостатками, которые также перечислим: