Чем отличается цифровая печать от офсетной

Офсетная печать отличается от цифровой печати в первую очередь способом переноса изображения. Каждая методика переноса изображения имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор того или иного метода зависит прежде всего от задач, которые стоят перед человеком.
Содержание
Цифровая печать
Изображение переносится на бумагу непосредственно с цифрового носителя.
Например, это может быть компьютерный диск или флэшка. Такая методика замечательна тем, что не требует изготовления печатных форм.
Преимущества цифровой печати
- Быстрота изготовления тиражей. Это достигается за счет отсутствия формных процессов.
- Персонализированная печать. Можно с помощью цифровой печати делать персонализированную печать. Можно переносить на бумагу переменную информацию. Это можно осуществлять на каждом отдельном экземпляре.
- Экономия. Это экономная печать, особенно при печати малых (от одного экземпляра) и средних тиражей.
- Широчайший выбор материалов, на которые может быть нанесена печать. Печатать по цифровому методу можно на бумаге, картоне, пленке и даже ткани, а также других материалах в огромном ассортименте.
Минусы такого вида печати
Но такая технология печати имеет также и недостатки, среди которых можно выделить следующие:
- Ограниченные размеры печати. Большинство печатных машин могут печать в размер до 330488 мм.
- Высокая стоимость единицы печатной продукции при тиражах более 500-1000 экземпляров.
- Сложность с двусторонней печатью документов.
Офсетная печать
При таком виде печати картинка сначала наносится на печатной форме, а затем переносится на бумагу посредством специального устройства.
Преимущества такой печати
- Высочайшее качество печати документов. Отличная детализация, точная передача цветов, ровная заливка.
- Экономия при печати больших тиражей печатной продукции. Стоимость каждого следующего экземпляра печатно продукции становится ниже и ниже.
- Различные материалы. Можно печатать на совершенно различных материалах. Можно переносить изображение на мелованную, дизайнерскую, самоклеящуюся бумагу, картон и даже пластик.
Минусы такого вида печати
Такой вид печати обладает также и недостатками, которые также перечислим:
- Дорогостоящая печать для малых тиражей.
- Слишком дорогая подготовка форм.
- Длительная подготовка печатных форм.
- Требуется время на изготовление форм.
- Не подходит для персонализированной печати.
- Каждый оттиск при такой печати делается одинаковым.
- Невозможно изменять данные в рамках одного тиража.