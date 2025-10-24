Чем отличается цифровая печать от офсетной
24 октября 2025

Офсетная печать отличается от цифровой печати в первую очередь способом переноса изображения. Каждая методика переноса изображения имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор того или иного метода зависит прежде всего от задач, которые стоят перед человеком.

А также на выбор влияет тираж и требования к конечному результату. Печать полиграфии в Москве выполняет компания Цитрус Дизайн.

Цифровая печать

Изображение переносится на бумагу непосредственно с цифрового носителя.

Например, это может быть компьютерный диск или флэшка. Такая методика замечательна тем, что не требует изготовления печатных форм.

Преимущества цифровой печати

  • Быстрота изготовления тиражей. Это достигается за счет отсутствия формных процессов.
  • Персонализированная печать. Можно с помощью цифровой печати делать персонализированную печать. Можно переносить на бумагу переменную информацию. Это можно осуществлять на каждом отдельном экземпляре.
  • Экономия. Это экономная печать, особенно при печати малых (от одного экземпляра) и средних тиражей.
  • Широчайший выбор материалов, на которые может быть нанесена печать. Печатать по цифровому методу можно на бумаге, картоне, пленке и даже ткани, а также других материалах в огромном ассортименте.

Минусы такого вида печати

Но такая технология печати имеет также и недостатки, среди которых можно выделить следующие:

  • Ограниченные размеры печати. Большинство печатных машин могут печать в размер до 330488 мм.
  • Высокая стоимость единицы печатной продукции при тиражах более 500-1000 экземпляров.
  • Сложность с двусторонней печатью документов.

Офсетная печать

При таком виде печати картинка сначала наносится на печатной форме, а затем переносится на бумагу посредством специального устройства.

Преимущества такой печати

  • Высочайшее качество печати документов. Отличная детализация, точная передача цветов, ровная заливка.
  • Экономия при печати больших тиражей печатной продукции. Стоимость каждого следующего экземпляра печатно продукции становится ниже и ниже.
  • Различные материалы. Можно печатать на совершенно различных материалах. Можно переносить изображение на мелованную, дизайнерскую, самоклеящуюся бумагу, картон и даже пластик.

Минусы такого вида печати

Такой вид печати обладает также и недостатками, которые также перечислим:

  • Дорогостоящая печать для малых тиражей.
  • Слишком дорогая подготовка форм.
  • Длительная подготовка печатных форм.
  • Требуется время на изготовление форм.
  • Не подходит для персонализированной печати.
  • Каждый оттиск при такой печати делается одинаковым.
  • Невозможно изменять данные в рамках одного тиража.



