идеи за чашечкой кофе

Быстровозводимое строительство – магазины

24 марта 2020

Компактные быстровозводимые магазины пользуются немалой популярностью, их можно изготовить собственными силами, а также приобрести как готовые изделия, например, в магазине на сайте https://topkiosk.ru/. К числу базовых преимуществ, которые есть у этих строений, следует отнести:

  • универсальность использования. Магазин может быть создан с учетом абсолютно любого типа деятельности – это и магазин-склад, и маленький павильон, и солидный торговый центр; столовая
  • экономичность. Возведение магазинов в соответствии с быстровозводимыми технологиями будет стоить в среднем на треть дешевле в отличие от капитального объекта (то есть, если бы задействовали традиционные строительные материалы, такие как железобетон или кирпич);
  • быстрота выполнения монтажных работ. Конструкция весит сравнительно немного, а потому для нее не требуется фундамента большой мощности, достаточно будет свай или залитой плиты;
  • мобильность конструкции. Поскольку магазин возводится без использования раствора цемента или сварки, то для соединения комплектующих используется болтовый крепеж. Таким образом, в случае необходимости вы можете выполнить демонтаж магазина, перевозку его по частям, а затем сборку;
  • уникальные эксплуатационные характеристики. Быстровозводимым магазинам не страшна даже солидная ветровая нагрузка или сейсмические угрозы;
  • подобные быстровозводимые строения будут хорошо смотреться даже на севере и прослужат более полувека.

Предлагаемые нашей компанией быстровозводимые магазины соответствуют целому ряду критериев:

  • они созданы с соблюдением всех необходимых строительных нормативов и отвечают требованиям разного типа (будь то противопожарные, санитарные, строительные и т.п.). В разработке задействуются различные технологии и правила, а все примененные материалы имеют высокое качество. Как следствие, с согласованием строительного проекта и сдачей магазина в работу проблем не возникнет;
  • комфортабельность и эстетичность строения. Благодаря обшивке, выполненной из специальных сэндвич-панелей, фасад будет выглядеть аккуратно, презентабельно, а покрытие можно подобрать именно под тот цвет, который вам необходим. Разумеется, и о проведении нужных коммуникаций забывать не следует, посетителям магазина и его работникам должно быть комфортно;
  • простота планировки магазина. Модульные быстровозводимые здания можно выстроить именно из тех блоков, которые вам необходимы, и с учетом тех задач, которые стоят перед вами. Подобные сооружения, как правило, обладают свободной планировкой, и у вас есть возможность как зонировать здание при помощи перегородок некапитального типа, так и оставить единое большое помещение (например, для торгового зала).


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