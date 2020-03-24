Быстровозводимое строительство – магазины

Компактные быстровозводимые магазины пользуются немалой популярностью, их можно изготовить собственными силами, а также приобрести как готовые изделия, например, в магазине на сайте https://topkiosk.ru/. К числу базовых преимуществ, которые есть у этих строений, следует отнести:

универсальность использования. Магазин может быть создан с учетом абсолютно любого типа деятельности – это и магазин-склад, и маленький павильон, и солидный торговый центр; столовая

экономичность. Возведение магазинов в соответствии с быстровозводимыми технологиями будет стоить в среднем на треть дешевле в отличие от капитального объекта (то есть, если бы задействовали традиционные строительные материалы, такие как железобетон или кирпич);

быстрота выполнения монтажных работ. Конструкция весит сравнительно немного, а потому для нее не требуется фундамента большой мощности, достаточно будет свай или залитой плиты;

мобильность конструкции. Поскольку магазин возводится без использования раствора цемента или сварки, то для соединения комплектующих используется болтовый крепеж. Таким образом, в случае необходимости вы можете выполнить демонтаж магазина, перевозку его по частям, а затем сборку;

уникальные эксплуатационные характеристики. Быстровозводимым магазинам не страшна даже солидная ветровая нагрузка или сейсмические угрозы;

подобные быстровозводимые строения будут хорошо смотреться даже на севере и прослужат более полувека.

Предлагаемые нашей компанией быстровозводимые магазины соответствуют целому ряду критериев: