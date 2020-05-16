Брокер Icon Investing в списке самых надежных брокеров Форекс

Компания Icon Investing с 2012 года специализируется на оказании профессиональной помощи и поддержки своим клиентам в области инвестиций и онлайн торговли на самых известных торговых площадка мирового уровня.

Сегодня брокер официально сотрудничает более чем с 200 000 пользователей, ежемесячно сопровождая свыше 2 миллионов сделок без территориальных ограничений и входит в ТОП-50 лучших форекс брокеров.

Приоритеты иностранного брокера Icon Investing

В рабочем кейсе брокер выделил основные направления, которые обеспечивают высокое качество услуг. Эффективность такого подхода подтверждена отзывами клиентов и обосновано ставит компанию Icon Investing в рейтинг лучших брокеров России. Вот эти направления:

Безопасность. Компания считает это направление основополагающим, ведь инвесторы доверяют брокеру деньги и хотят быть уверены в сохранности своих счетов и прозрачности сделок. На каждом этапе: регистрация-трейдинг-вывод средств, — клиентам обеспечен самый высокий уровень защиты. Обучение трейдеров. Существует довольно простой способ понять какой брокер лучше. Нужно посмотреть, как у него построена обучающая база. Для новичков в биржевой торговле менеджеры компании Icon Investing собрали самые эффективные и при этом доступные материалы: видео-уроки, статьи, электронные книги. Для опытных трейдеров брокеры Icon Investing, имеющие многолетний опыт торговли на Форекс и других мировых рынках, делают грамотную аналитику, стратегию и прогнозирование биржевых процессов. Такой подход позволяет клиентам компании быстро осваивать самые сложные и прибыльные финансовые операции. База для торговли. Актуальные и эффективные инструменты для торговли. Все возможные типы ордеров, которые исполняются без отказа. Самые современные и удобные торговые платформы. Возможность торговать со стационарного компьютера или с мобильного приложения. Высокая скорость. Необходимое условие для онлайн-трейдинга, ведь иногда успех или «слив» сделки решают доли секунды. Icon Investing, как хороший форекс брокер, обеспечивает своим клиентам моментальное исполнение ордеров и круглосуточную поддержку в любой точке планеты. Финансовая лояльность. Брокер предлагает инвесторам низкий порог вхождения в бизнес, дает возможность увеличивать объем активно работающих инвестиций свыше 20 тыс. Трейдеров в обязательном порядке предупреждают о рисках, их инвестиции защищены и застрахованы.

Авторитетный и надежный брокер в России Icon Investing каждому дает возможность стать успешным трейдером, достаточно зайти на Официальный сайт компании https://iconinvesting.com/ru/.

Более детальную информацию можно получить на свою электронную почту, оставив запрос-сообщение прямо на сайте в разделе «контакты».

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как устроен рынок.