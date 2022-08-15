Брелок — полезный гаджет и оригинальный подарок

Полезные аксессуар, популярный уже много лет, не теряющий актуальности, — простые брелоки. Они удобны, легко крепятся к рюкзакам, сумкам, кошелькам — легко соединяются специальными кольцами или карабинами.

Функции аксессуара

Чаще всего аксессуар используется для ключей, чтобы их легче было найти и удобно достать, например, из сумочки.

Он помогает предотвратить утерю связки. При падении подвески сложно не услышать это. Если же ключи потеряны, их быстрее можно найти. Повесить его можно также на флешку, чтобы не потерять.

Есть и другие функции брелока:

Модное украшение. Декоративный элемент можно подвесить на застежку или плечевой ремень сумки, рюкзака — они заиграют по-другому. Подходит такой вариант детям, взрослым. Прикольный брелок на ключи персонализирует, поможет выделиться;

Рекламный инструмент. Маркетологи часто используют его как эффективный инструмент. Изделия бывают разной формы, цветов. На них легко нанести текст или графику с помощью лазерной печати, гравировки. Организации наносят на них логотип и дарят сотрудникам либо раздают на презентациях. Это позитивно влияет на имидж бренда;

Игрушка. Изделия из велософта могут стать любимой игрушкой ребенка, которую удобно брать с собой в дорогу, в детский сад. Надежное крепление — гарантия, что игрушка не потеряется;

Украшение интерьера. Это необычная идея использования гаджета. Детям нравится делать гирлянды из подвесок. Они могут собрать коллекцию и оформить ею свою комнату.

Брелок — многофункциональная вещь. Где его вешать и как использовать — зависит от вашей фантазии.

Виды брелков

Есть много видов брелоков. Выбор зависит от цели использования, интересов:

В виде игрушек (Мстители, Гадкий Я, Гарри Поттер, Динозавр, Акула и др);

Парные и одиночные брелки;

Для автомобиля;

Женские;

Мужские;

Детские.

В зависимости от материала:

Металлические (Железный человек, Звездные войны, Бэтмобиль);

Пластиковые (Стич, Хэппи, Алладин Джин);

Из велософта (Мишка, Единорог, Морковка);

Где купить?

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Яркие, элегантные, необычного дизайна — они точно понравятся вашим близким. Кажется, такая вещь — мелочь, но она будет каждый день напоминать о вас, радовать близкого.

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