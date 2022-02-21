Бизнес-джеты — что это и как ими летать
да придет идея думающему

Бизнес-джеты — что это и как ими летать

21 февраля 2022

Бизнес-джет – это воздушное судно, арендованное или находящееся в собственности предприятия или физического лица. Такой самолет не летает по регулярным маршрутам, но служит для транспортировки первых лиц и других сотрудников компании. От обычного рейсового самолета бизнес-джет отличается не только обособленным полетным заданием.

Бизнес-транспорт разрабатывается тоже в индивидуальном порядке, с учетом потребностей компании. Особенно это касается оформления интерьера воздушного судна – салон бизнес-джета больше похож на современный офис с комфортным конференцзалом, возможностью проводить рабочие совещания и полноценно функционировать даже на высоте нескольких тысяч метров. Выгодная аренда бизнес джета доступна на сайте компании PrivateJetBooking по ссылке https://privatejetbooking.ru/arenda-biznes-dzheta/.

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Особенности современных бизнес-джетов

Бизнес-джет – это не просто переведенный в частное пользование обычный пассажирский самолет.

Он обладает следующими ключевыми особенностями:

  • Требования авиационной безопасности соблюдаются на высшем уровне;
  • Дизайнерская отделка салона повышенной комфортности;
  • Современная мебель и все необходимое для работы и полноценного отдыха;
  • Наличие необходимой офисной техники, обеспечивающей потребности компании;
  • Возможность взлета и посадки в труднодоступных регионах, в горных районах с короткой ВПП;
  • Экипаж состоит из опытных пилотов высшего класса.

Улучшенные характеристики воздушного судна влияют и на стоимость самолета, которая на порядок выше рядовых судов гражданской авиации.

Как летать на самолетах деловой авиации

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Известные производители гражданских воздушных судов, которые выпускают и самолеты бизнес-класса, активно взаимодействуют с авиакомпаниями и другими организациями с целью реализации своей продукции. Поэтому на сегодняшний день существует несколько способов летать на бизнес-джете:

  • Приобрести самолет для личного пользования. Такой вариант подразумевает самостоятельное выполнение полетов по индивидуальному маршруту или наем летного экипажа. Покупка бизнес-джета оправдана, если путешествие по воздуху занимает не менее 500 часов в году. Это связано с высокой стоимостью обслуживания транспорта, необходимостью покупать авиационное топливо и платить зарплату пилотам и стюардессам. Кроме того, самолет необходимо прикрепить к аэропорту базирования – а значит, наземное обслуживание тоже будет за счет владельца.
  • Частичное пользование воздушным судном. С компанией, у которой данный лайнер находится в собственности заключается договор, в котором указывают количество часов в году, когда ВС будет принадлежать компании-заказчику.
  • Аренда самолета для конкретного полета. Подразумевает получение во временное пользования самолета, экипажа, обслуживающего персонала (повар, бортпроводница, медик), разработку полетного маршрута и обслуживания самолета в аэропортах вылета и прилета.



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