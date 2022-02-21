Бизнес-джет – это воздушное судно, арендованное или находящееся в собственности предприятия или физического лица. Такой самолет не летает по регулярным маршрутам, но служит для транспортировки первых лиц и других сотрудников компании. От обычного рейсового самолета бизнес-джет отличается не только обособленным полетным заданием.

Бизнес-транспорт разрабатывается тоже в индивидуальном порядке, с учетом потребностей компании. Особенно это касается оформления интерьера воздушного судна – салон бизнес-джета больше похож на современный офис с комфортным конференцзалом, возможностью проводить рабочие совещания и полноценно функционировать даже на высоте нескольких тысяч метров. Выгодная аренда бизнес джета доступна на сайте компании PrivateJetBooking по ссылке https://privatejetbooking.ru/arenda-biznes-dzheta/.

Особенности современных бизнес-джетов

Бизнес-джет – это не просто переведенный в частное пользование обычный пассажирский самолет.

Он обладает следующими ключевыми особенностями:

Требования авиационной безопасности соблюдаются на высшем уровне;

Дизайнерская отделка салона повышенной комфортности;

Современная мебель и все необходимое для работы и полноценного отдыха;

Наличие необходимой офисной техники, обеспечивающей потребности компании;

Возможность взлета и посадки в труднодоступных регионах, в горных районах с короткой ВПП;

Экипаж состоит из опытных пилотов высшего класса.

Улучшенные характеристики воздушного судна влияют и на стоимость самолета, которая на порядок выше рядовых судов гражданской авиации.

Как летать на самолетах деловой авиации

Известные производители гражданских воздушных судов, которые выпускают и самолеты бизнес-класса, активно взаимодействуют с авиакомпаниями и другими организациями с целью реализации своей продукции. Поэтому на сегодняшний день существует несколько способов летать на бизнес-джете: