Битва при Суассоне 486 года стала судьбоносным столкновением, определившим политическое бытие франкского государства. В этом сражении сошлись Хлодвиг I (король франков) и Сиагрий (контролировал последний осколок Римской империи в Северной Галлии).

Из статьи можно узнать, как проходила военная кампания и какие у нее были результаты.

Ход противостояния

Единственный основной источник информации об этом событии — сочинение "История Франков" от историка Григория Турского (родился через 52 года после этого поединка).

Весной 486 г. Хлодвиг во главе франкского войска вторгся на обладающую богатством территорию Суассонской области, желая присоединить ее к себе.

Согласно свидетельствам, франки беспрепятственно достигли окрестностей столицы, где Хлодвиг бросил вызов Сиагрию. Галло-римский правитель, уверенный в своих силах, откликнулся и выбрал Суассон в качестве места для поединка, как о том сообщает Турский.

Подробности непосредственно битвы крайне скудно отражены в писании.

Известно, что Хлодвиг заранее заключил союз со своими родственниками-королями — Рагнахаром и Харарихом, которые усилили военный потенциал армии.

В решающий момент Харарих со своими войсками предпочел не воевать, а занять выжидательную позицию в стороне, надеясь присоединиться к победившей стороне (за что был впоследствии убит). Но несмотря на его неучастие, франкам удалось одержать полную победу над солдатами Сиагрия.

Итоги

В конце разгромленный Сиагрий бежал в Тулузу, надеясь получить убежище у вестготского короля Алариха II. Однако Хлодвиг пригрозил вестготам войной и добился этим выдачи беглеца, который вскоре был казнен.

Эта расправа положила конец последней римской власти в Суассонском регионе.

Но одной лишь победы на поле боя оказалось недостаточно для полного контроля над Северной Галлией. Крупные города, включая Париж, Верден и Нант, сопротивлялись в течение нескольких лет.

Париж так вообще не признавал власть Хлодвига от пяти до десяти лет. Окончательное примирение галло-римского населения с новым франкским владычеством произошло лишь после крещения Хлодвига в 496 году, которое открыло путь к слиянию франкской и римской традиций.

В стратегическом плане суассонская битва позволила Хлодвигу почти вдвое увеличить территорию своего королевства — вплоть до реки Луары.

Это в свою очередь привело к непосредственному соседству с вестготами, что предопределило будущие военные конфликты с ними.