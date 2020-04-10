Большинство наших соотечественников не может позволить себе приобрести жилье сразу. Поэтому они становятся участниками долевого строительства, приобретая квартиру в объекте на стадии строительства.

Часто это еще и ипотечный кредит. Поэтому так важно, чтобы объект был сдан вовремя. Конечно, застройщик может опоздать на пару месяцев, согласно большинству таких договоров, но не больше. Но, что делать, если речь идет не о затягивании сроков сдачи готового объекта, а о банкротстве застройщика?

Узнать, почему лучше не соглашаться на мировое соглашение в гражданском процессе при банкротстве застройщика можно на сайте https://rsokolova.com/stati/neustojka/mirovoe-soglashenie-v-grazhdanskom-processe/.

Что означает банкротство застройщика

Ответ прост. Компания объявляет себя банкротом. Это значит, что она не в состоянии продолжать дальше свою хозяйственную деятельность. Следовательно, строительство объекта замораживается на неопределенный срок.

Кроме того, компания-банкрот не может выполнить свои обязательства перед кредиторами, к числу которых можно отнести и дольщиков. Ведь им положены квартиры, а объект не построен и не сдан.

Просто так объявлять себя банкротом и отказываться от обязательств нельзя. В противном случае так делали бы многие фирмы. Процедура банкротства – достаточно долгая и сложная, обычно занимает больше года. Дело рассматривается официально в суде.

Есть ли шансы вернуть деньги или получить свою квартиру?

Такие шансы есть, но не стопроцентно во всех случаях. Кроме того, важно, как поведет себя сам дольщик, потому что судьба его денег зависит исключительно от его инициативы.

Дело в том, что многие дольщики, услышав о банкротстве своего застройщика, ничего не предпринимают. Это неправильная позиция, т. к. никто не будет решать за них их проблему.

Кредиторов у застройщика много. Они делятся на очереди в зависимости от приоритетности. Если дольщик не проявит инициативу, не успеет вовремя предъявить свои требования, он попадет в четвертую — самую последнюю очередь. И шансы получить свои деньги сведутся к нулю.

Что нужно делать при банкротстве застройщика?

Сама процедура банкротства сложная и проходит в несколько этапов. Сначала вместо ликвидации предприятия, суд отстраняет его руководство и ставит на это место других управляющих. Это попытка спасти тонущий корабль. На это дается 7 месяцев.

Нередко новому руководству удается вырулить из ситуации и восстановить нормальное функционирование предприятия. Если этого сделать не удалось, начинается конкурсное производство, т. е. официальная процедура банкроства.

Все кредиторы, в том числе и застройщики должны внести себя в специальный реестр, встать в очередь. На стадии наблюдения дольщик может в течение 1 месяца успеть попасть в этот реестр, подав соответствующее заявление с требованиями. На этапе производства на это дается 2 месяца.