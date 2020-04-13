Интернет уже давно является не просто средством связи, обмена данными, но еще и местом, где можно зарабатывать деньги самыми разными способами. Одним из них является арбитраж трафика.

Этот способ заработка популярен в узком кругу специалистов. Он не очень известен, но, если подойти к делу серьезно и ответственно, сумма заработка может превышать 100 000 рублей.

Что это такое?

Если постараться объяснить максимально просто, это, своего рода, партнерская программа между сайтом-заказчиком и исполнителем. Заказчик – это сайт, который продает тот или иной товар или услугу.

Исполнитель поставляет трафик новых пользователей, который должны перейти на этот сайт и совершить какое-то действие. Обычно это покупка товара или услуги. Такие пользователи и приносят доход, т. к. сайт-заказчик отдает определенный процент от суммы исполнителю.

Следовательно, чем больше трафика перенаправлено на сайт заказчика, тем выше заработок. Это и называется арбитражем трафика, когда пользователи с одного ресурса направляются на другой.

Но, речь идет не об автоматическом перенаправлении, а добровольном. Необходимо размешать рекламу, тексты, которые заинтересуют пользователя, и он сам перейдет на сайт, где этот товар или услуга предлагаются.

Основные способы заработка с помощью арбитража трафика

Есть несколько вариантов:

CPA-сети. Это своего рода доска объявлений или некая биржа, где сайты-заказчики ищут исполнителей.

Геймблинг – в данной сфере перенаправление идет на сайты с азартными играми, игровыми автоматами. Здесь самые высокие заработки, но есть куча ограничений, связанных с размещением рекламы.

Партнерские программы – это стандартные реферальные системы. Искать их лучше на самих сайтах компаний. Там есть вся необходимая информация.

Прямое сотрудничество. Считается, что это удобнее и выгоднее, чем просто партнерская программа. Обо всех условиях сотрудничества договариваются напрямую.

SMS. Сомнительный способ, подразумевающий рассылку сообщений, когда при нажатии определенной кнопки получателю подключается автоматически платная подписка.

Сколько можно заработать

Все зависит от того, как работает специалист по арбитражу трафика. На начальном этапе вообще лучше не рассчитывать на прибыль. Сначала нужно научиться хотя бы выходить в ноль, не оставаться в минусе.

Дело в том, что для размещения рекламы с активными ссылками, необходимо тратить деньги. И сумма, которая будет зарабатываться от перенаправленного трафика, должна быть хотя бы такой же, как затраты.

Постепенно эта сумма будет намного больше затрат и исполнитель начнет получать прибыль. Новички могут рассчитывать на 20-30 тысяч рублей. Со временем некоторые доходят до 100 000 рублей в месяц и больше.

А если объединиться с несколькими такими специалистами, работать вместе и слаженно, можно довести сумму ежемесячного дохода и до 1 000 000 рублей.