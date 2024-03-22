SMAS лифтинг – это современная косметологическая процедура по омоложению кожи лица, шеи, декольте. Плюс процедуры в том, что она подходит для любых типов кожи, для женщин и мужчин. Лифтинг устраняет морщины и улучшает овал лица. По выгодной цене аппарат hifu smas лифтинг купить можно на сайте компании mos-bg.ru.

Зачем нужен SMAS в косметологии

До 1970-х годов SMAS (superficial musculo-aponeurotic system) — поверхностный мышечно-апоневротический слой — не был известен и не изучался.

Он расположен между волокнами лицевых мышц и подкожной жировой клетчаткой. Именно здесь организм концентрирует выработку коллагена – вещества, отвечающего за эластичность кожи и передачу мышечных движений.

Важное открытие прошлого века открыло возможность разработки эффективной методики восстановления молодости эпидермиса изнутри, поскольку ученые смогли изучить определенный слой кожи.

До этого события хирурги почти 40 лет использовали скальпели для удаления лишней ткани и коррекции овала лица. И только в 2009 году ультразвуковая методика была официально одобрена – и название она получила SMAS лифтинг. По сути процедура является заменой пластическим вмешательствам.

Как работает

Аппарат для SMAS-лифтинга генерирует высокоэнергетический световой луч, который локально нагревает слой кожи на выбранном участке до 60-65°C. Затем тепло передается коже через тепловой насос. Затем тепло передается коже с помощью теплового насоса.

Остальные ткани не подвергаются воздействию тепла, поскольку ультразвук действует избирательно. Под воздействием высокой температуры белки коагулируют.

Это помогает уплотнить коллаген в ткани и выработать больше вещества. Волокна эластина и коллагена сокращаются и подтягивают мышцы и кожу за ними.

Виды аппаратов

Аппараты от корейских компаний часто представляют собой ПК.

К ним подсоединен генератор звуковых волн. Частоту волн важно настраивать. В каком состоянии кожа можно узнать по проецированному изображению на экране. При интенсивном воздействии аппарата мягкие ткани не травмируются.

Аппарат, использующий сфокусированный микро- и макрозвук, представляет собой третье поколение подтяжки лица MMFU. Волны воздействуют на разные слои кожи и корректируют даже сильные возрастные изменения кожи.

Эффект, достигнутый после лечения на этом аппарате, наступает через 2-3 месяца и сохраняется в течение двух лет.

Важными параметрами являются:

Количество датчиков;

Длина волны;

Мощность;

Срок службы датчика;

Частота;

Точки коагуляции;

Цена.

Характеристики аппаратов

Существуют различные типы ультразвуковых моек SMAS. Чтобы решить, какому устройству отдать предпочтение, необходимо знать основные параметры. К ним относятся:

Тип излучения. Все современные аппараты используют инновационную технологию HIFU, которая предполагает применение ультразвуковых волн;

Длина волны. Она напрямую зависит от интенсивности воздействия и определяет эффективность работы аппарата;

Область применения. Разные типы аппаратов имеют различное применение. Одни используются исключительно для разглаживания кожи лица, другие — для контурной пластики тела;

Размер и вес аппарата. Эти параметры напрямую определяют удобство использования аппарата;

Стоимость. Это экономическая эффективность аппарата, основные технические параметры и спектр деятельности.

Тщательное изучение всех важных параметров поможет пациенту избежать неприятных последствий.

Также характеристики важны, чтобы клиент ушел довольным после процедуры.