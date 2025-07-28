Почему стоит выбрать химическое травление для изготовления металлических значков

При производстве металлических значков существует множество технологий: штамповка, лазерная гравировка, литьё и другие. Однако всё чаще заказчики — от крупных корпораций до частных клиентов — выбирают химическое травление. Почему этот способ так популярен? В этой статье расскажем о преимуществах химического травления и о том, какие задачи оно решает лучше других методов.

Что такое химическое травление?

Химическое травление — это процесс выборочного растворения металла с помощью специальных кислотных растворов.

На заготовку наносится светочувствительный слой, затем изображение экспонируется через фотошаблон и проявляется. Образовавшийся рисунок «вытравливается» на поверхности металла с высокой точностью.

Основной материал для значков — латунь: она эстетична, долговечна и отлично подходит для финишных обработок — покрытия и эмалирования.

Преимущества метода химического травления

1. Высокая точность и детализация

Химическое травление позволяет воспроизводить даже мельчайшие элементы дизайна — тонкие линии, сложные логотипы, вензеля, гербы, текст мелким шрифтом.

Это особенно важно при создании корпоративных или наградных значков, где точность изображения играет ключевую роль.

2. Подходит для малых и средних тиражей

В отличие от штамповки, травление не требует дорогостоящих пресс-форм.

Это делает его идеальным выбором для небольших партий или эксклюзивных изделий от 1 штуки — например, юбилейных, VIP- или именных значков.

3. Разнообразие дизайнов

Метод травления отлично сочетается с другими технологиями:

нанесение гальванического покрытия (никель, золото, патина и др.);

заливка холодной эмалью ;

лазерная резка или резка по контуру ;

нанесение защитного лака или купольной смолы.

Благодаря этому можно реализовать как строгие деловые дизайны, так и яркие, коллекционные варианты.

4. Эстетичность и премиальный внешний вид

Гладкая поверхность, аккуратные контуры и эффектные материалы делают травлёные значки особенно презентабельными.

Такие изделия выгодно смотрятся на одежде, униформе, подарочных наборах или презентационных упаковках.

5. Износостойкость

Травлёный рисунок находится не на поверхности, а в глубине металла. Он не стирается, не тускнеет со временем и отлично переносит интенсивную эксплуатацию.

Это особенно важно для значков на лацкан, бейджей, жетонов, которые носят ежедневно.

Когда травление — лучший выбор?

Металлические значки, изготовленные методом травления, особенно актуальны:

для корпоративных клиентов (брендированные значки с логотипом);

для наградных мероприятий и юбилеев;

для ограниченных серий или коллекций;

когда требуется сложный дизайн и высокая точность исполнения.

Вывод

Химическое травление — это современный, гибкий и эстетичный способ изготовления значков из металла. Он сочетает в себе доступность, высокое качество и богатые возможности для дизайна.

Благодаря этой технологии вы получаете точно проработанный, долговечный и стильный значок, полностью соответствующий вашему замыслу.

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